Oppfølgeren til «War Machine» får tittelen… «War Machines

Etter at «War Machine» hadde premiere på Netflix tidligere i år, tok det ikke lang tid før strømmetjenesten bestemte seg for å gi grønt lys for en oppfølger. Det ser ut til at denne filmen kan komme raskere enn forventet, ettersom vi allerede har fått et glimt av forsiden av manuset, der manusforfatter og regissør Patrick Hughes avslører den offisielle tittelen på prosjektet.

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Oppfølgeren, som har fått tittelen «War Machines», skrives i samarbeid mellom Hughes og James Beaufort. Vi har foreløpig ingen andre opplysninger å dele om prosjektet, men dette kommer samtidig som Hughes ønsker å fremheve filmens suksess – som per januar–juni 2026 er Netflix’ mest sette film i år.

Det er også uklart når innspillingen av «War Machines» skal starte, men hvis manuset er skrevet – i det minste et utkast – kan det hende at det ikke drøyer lenge før produksjonen setter i gang, noe som tyder på at en premiere i slutten av 2027 eller i 2028 er i sikte.