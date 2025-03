Oppfølgerne jeg ikke vil spille

HQ

Jeg har ikke lyst til å spille: The Last of Us: Part III

Ikke misforstå meg nå... Les ferdig før du smeller i pulten eller river en bamse i to. Jeg elsker The Last of Us og jeg elsker The Last of Us: Part II. Jeg vil også ha mer postapokalyptisk drama fra Naughty Dog, men jeg vil ikke fortsette der det andre spillet slapp. Jeg har ikke noe imot Abby som karakter, men jeg vil ikke spille som henne lenger. Jeg vil heller ikke at Ellies tristhet, savn, smerte og inngrodde mørke skal prege det tredje spillet. I stedet vil jeg at Naughty Dogs "treer" skal være en tilbakevending til det som gjorde det første spillet så overlegent. Jeg vil spille som Tommy og Joel (og til en viss grad Tess), og jeg vil at eventyret skal finne sted før hendelsene i The Last of Us. En spillbar prolog, rett og slett.

Jeg har ikke lyst til å spille: Starfield 2

Bethesdas ultrahypede rom-epos var for meg aldri det spillet det burde ha vært, eller ble sagt å være på forhånd. Dette er på mer enn én måte selve definisjonen på en overhypet skuffelse og det "perfekte" 5/10-spillet som aldri tok av og aldri nådde i nærheten av de høydene som Morrowind, Oblivion, og Skyrim gjorde. I stedet føltes Starfield for meg som en foreldet, stiv menysimulator med meningsløs utforskning og en syltynn historie, og jeg vil absolutt ikke ha en oppfølger. Akkurat som jeg ikke vil ha Redfall 2 eller Brink 2. Faktisk burde Bethesda aldri ha startet utviklingen av Starfield, i stedet burde de ha satset alt på The Elder Scrolls VI.

Jeg har ikke lyst til å spille: Resident Evil 9

Selv om jeg liker Lady Dimitrescu og den stemningsfulle, mini-maze-aktige Castle Dimitrescu, er det ikke til å komme bort fra at Village og Resident Evil 6 er de to minst minneverdige spillene i denne elskede skrekkserien. Som sagt likte jeg det første kapittelet i slottet og anser den delen for å være av Resident Evil 4 klasse, men sumpen og fabrikken mot slutten anser jeg for å være en av de svakeste delene av et Resident Evil -spill på mange, mange år. Jeg synes heller ikke førstepersonsperspektivet fungerer som det burde i dette spillet, selv om det gjorde det i Resident Evil 7: Biohazard. Når det er sagt, vil jeg ha mange flere Resident Evil -spill i fremtiden, bare ikke et niende som fortsetter denne formelen og historien. I stedet vil jeg ha en påkostet nyinnspilling av Code Veronica, og etter det vil jeg ha en spin-off i form av Resident Evil 2.5, der vi får oppleve hendelsene rett etter Resident Evil 2.

Jeg har ikke lyst til å spille: Gears of War 6

E-Day er for meg det riktige valget når det gjelder Microsoft og neste del i Gears -serien. Hvis jeg fikk ønske, ville dette ha vært spillet som ble utgitt etter Gears of War 4. Tilbakevendingen til Epics kjerneverdier for Marcus Fenix og hans allierte er det jeg ønsker meg fra Gears of War og jeg ser derfor frem til neste spill i serien. I samme åndedrag er ikke Gears of War 6, en ren fortsettelse av det svake femte spillet, noe jeg har lyst til å spille. Jeg vil ikke styre verken Kait Diaz eller Del Walker, og jeg vil aldri surfe på en frossen innsjø i Gears of War igjen. I hvert fall ikke mer enn jeg vil utforske bloddryppende katakomber som Super Mario.

Jeg har ikke lyst til å spille: Halo Infinite 2

Jeg har full forståelse for at dette kan føles som det verste utbruddet av konsentrert dobbeltmoral du noen gang har opplevd. Jeg elsker Infinite, så hvorfor er dette her? Jeg synes absolutt at enspillerdelen av Infinite var og er helt briljant, men jeg innser også, i ettertid, at den åpne delen av dette spillet ikke tilførte noe. Halo var allerede semi-åpen verden helt fra begynnelsen, noe som i ettertid er et bedre oppsett for hva Master Chief er, står for og burde være. Det var også de mer "organiserte" undergrunnssegmentene i Infinite som jeg husker best i dag, noe som gjør at jeg ikke ønsker meg et Infinite 2, men en tilbakevending til vanlige "levels" som i Halo 1-3, fremfor alt. For Halo 7 ønsker jeg meg faktisk at Halo Studios legger mye mer fokus på Flood og bygger opp en større skrekkstemning. Joda, Flood -delen er fortsatt den verste delen av Halo: Combat Evolved, men for meg handler det mer om den endeløse repetisjonen av de samme slitne øyeblikkene enn noe annet. Jeg liker heller Flood og mytologien bak den. Noe som kombinerer herlige utemiljøer med klaustrofobiske innendørsnivåer med en dash av GTFO -inspirasjon kan gå langt.

Jeg har ikke lyst til å spille: Wolfenstein 3

Etter at svenske MachineGames har fått skryt for sitt flittige arbeid med Indiana Jones and the Golden Circle, har mange spillere ønsket seg den siste delen av Wolfenstein -sagaen. For min del håper jeg heller at MachineGames har gått videre og lagt BJ i bakspeilet. Jeg vil helst ikke ha noe mer av det, spesielt med tanke på hvor middelmådige jeg syntes både New Order og New Colossus var. I stedet håper jeg at de for tiden jobber febrilsk med Quake V, da de ikke bare har vist seg å være mestere i Quake design (Dimension of the Machine er latterlig bra), men også genialt dyktige på konsept og utvikling. Jeg håper de jobber med en oppfølger til Quake III: Arena med alt det innebærer.

Jeg har ikke lyst til å spille: Portal 3

Jeg vet at Valves designere som har satt sammen Portal og Portal 2 er fantastiske. Vi snakker tross alt om to av tidenes best laget puslespilltitler. I samme åndedrag synes jeg Portal har gjort sitt, og utforsket alle mulige kriker og kroker av hva som kan gjøres med førstepersonspuslespillene som Portal er basert på, og jeg håper rett og slett at Valve bruker energien sin på andre ting. Utover Half-Life 3, som jeg aldri kommer til å slutte å drømme om, håper jeg de fokuserer på Team Fortress 3 og Left 4 Dead 3 i stedet.

Jeg har ikke lyst til å spille: Call of Duty: Black Ops 7

Ettersom jeg fant Black Ops 6 ufattelig kjedelig når det gjelder historiemodusen og enspillerdelen, får det meg naturligvis til å inderlig håpe at Treyarch nå vil se andre steder og gjøre noe annet med deres fortsatte Call of Duty reise. For ja, etter min mening har det virkelig gjort jobben sin nå. Jeg vil ikke se mer til verken Adler eller Woods, og hele greia med hemmeligstemplede Black Ops oppdrag og regjeringskonspirasjoner begynte å føles gammelt i hendene på Treyarch for mange år siden. Det er på tide med noe nytt. Call of Duty er ekspansivt, og mytologien har forankring i alle tenkelige konflikter, både i fortid og fremtid. Gjør noe helt nytt med helt nye karakterer og gå bort fra den belastende PlayStation 4-optimaliserte søppelmotoren og hopp inn i noe friskt, som imponerer både grafisk og spillmessig. Ingen flere dumme korridorer med en skytebanelignende struktur og idiotiske fiender. Ingen flere tvungne sjekkpunkter, noe som betyr at de idiotiske tilfeldige fiendene slutter å dukke opp ut av intet (noe som betyr at du som spiller som regel bare kan løpe fremover og dermed utslette fiendene på denne måten). Gi oss noe nytt. Gi oss fremtiden til Call of Duty.

Jeg har ikke lyst til å spille: Need for Speed: Unbound 2

Need for Speed III, Hot Pursuit, Underground, Shift, Most Wanted... Det finnes så mange virkelig minneverdige racingtitler i denne ærverdige spillserien, og det er så mye potensiale for å få det til, for å koble seg på dagens gateracingkultur og skape noe som varer i det lange løp. Unbound var imidlertid ikke et spill som lyktes med det, da det føltes ganske utdatert når det gjelder spillopplevelse og konseptuelt lamt. I stedet for en skikkelig oppfølger her, håper jeg EA går tilbake til det som en gang gjorde Need for Speed til sjangerens heteste serie: Underground. Gi oss Underground 3, for pokker, gjennomsyret av JDM-kultur og lagt til et åpent, ultrarent, regn- og neondrysset Tokyo. Etter det kan du bygge den beste politijaktopplevelsen noensinne. Tenk The Crew, men med et spesifikt Need for Speed: Hot Pursuit-oppsett der alt foregår på nettet og åtte spillere er politimenn, mens 16 spillere er fartsgale gateracere. Din jobb er å kjøre fra Chicago til San Francisco så fort du kan, mens politiets jobb er å stoppe deg. Alt dette er dyppet i Ray-Traced Frostbite -grafikk som virkelig knuser konkurrentene i sjangeren, og med et rocka og punchy lydspor i tillegg.

Jeg har ikke lyst til å spille: Forza Horizon 6

Det første spillet i denne hyperpopulære serien var det beste, personlig. Colorado var et flott sted for Playground Games' superraske roadracing, og konseptet med motorfestivalen der oppe i fjellene føltes friskt og nytt. Men det er 13 år siden, og siden den gang har formelen blitt stadig mer foreldet og repetitiv. Colorado ble erstattet av Sør-Frankrike i oppfølgeren, deretter Australia i den tredje, Skottland i den fjerde og Mexico i den femte. Formatet og selve konkurransene forble de samme, med litt mer variasjon enn i debuttittelen. For min del døde sjarmen til Forza Horizon 5 etter omtrent fire timer. Verden føltes død, det føltes som om alt handlet om polygoner som var satt opp kun for min fornøyelse, i stedet for at jeg faktisk kjørte rundt i en virkelig verden, og jeg tror det er på tide med en forandring her også. Gi meg Forza World, i stedet. Den første tittelen bør foregå i Japan og fokusere på drifting. La meg kjøre i en AE86 fra bunnen av Ikaho Onsen til toppen av Mount Haruna, og hopp over festivaldelen denne gangen.