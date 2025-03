Oppfølgerne jeg ønsker meg

HQ

Det mangler ikke på lovende oppfølgere, men noen har vi dessverre ikke hørt noe av betydning om ennå, og jeg vil gjerne spille dem likevel... Her er oppfølgerne jeg er desperat etter.

Vi ønsker ikke noe mer enn å komme opp på hesten igjen.

Jeg vil spille: Days Gone 2

Det er vanskelig å ikke drømme om Days Gone 2. Det første spillet bød på en rå og stemningsfull åpen verden der trusselen fra Freakers alltid lurte rundt hjørnet. Å cruise rundt på motorsykkel gjennom et øde Oregon, konstant på utkikk etter ressurser og med en følelse av konstant fare, var noe helt spesielt. En oppfølger kunne ha bygget videre på alt som fungerte, med skarpere AI, en mer dynamisk verden og enda mer intense horder. Historien hadde også mer å by på, og med dagens teknologi kunne det ha blitt en ekte perle. Sony har kanskje lagt ned en oppfølger, men håpet om en dag å vende tilbake til Deacons verden gjenstår.

Jeg har lyst til å spille: F-Zero GX2

Nintendo har som kjent latt F-Zero samle støv i veldig lang tid, mens fansen, og ikke minst jeg selv, maser nådeløst om et nytt spill i serien. Dessverre er dette intet mindre enn en tragedie. F-Zero GX til Gamecube var et rent adrenalinkick, brutalt raskt, teknisk imponerende, og med en vanskelighetsgrad som virkelig satte ferdighetene dine på prøve. Å suse av gårde i vanvittige hastigheter på vanvittige baner med sylskarpe svinger og minimal feilmargin var en opplevelse få andre racingspill kan matche. Tanken på en moderne oppfølger, med den samme kompromissløse farten og utfordringen, får det til å renne i munnen. Se for deg F-Zero GX med dagens grafikk, online-funksjonalitet og kanskje til og med et verktøy for å bygge baner. Nintendo har med F-Zero 99 vist at serien ikke er helt glemt, men vi fortjener mer enn det. Det er på tide at Captain Falcon kommer tilbake på ordentlig, og vi er klare til å gi full gass... om så bare for en nyinnspilling.

Dette er en annonse:

Jeg har lyst til å spille: Half-Life 3

Glem alle andre spill, det finnes ikke noe mer hjerteskjærende åpent sår i spillverdenen enn Half-Life 3. Spillet som skulle vært utgitt for minst 15 år siden, men som fortsatt glimrer med sitt fravær. Half-Life var et stilistisk mesterverk, Half-Life 2 likeså, og etter all denne tiden er det definitivt potensial for å gjøre det igjen med Half-Life 3, og kanskje til og med fullføre historien til Combine (for gudene skal vite at jeg ikke kan vente på et fjerde spill).

Jeg har lyst til å spille: Panzer Dragoon Saga 2

Det spillet som definerer Sega Saturn for meg mer enn noe annet er Panzer Dragoon Saga fra 1998. Det første spillet bød på en unik blanding av japansk rollespill og drageflyging, med en atmosfære og en verden som fortsatt er uovertruffen i dag - selv om vi fikk en liten smakebit av det siste noen år senere i Panzer Dragoon Orta. Med den nylige oppblomstringen av japanske rollespill fortjener serien et moderne comeback. Forestill deg et episk eventyr der vi nok en gang får ri gjennom enorme ørkener på en majestetisk drage, med taktiske kamper og en historie som dykker dypere inn i seriens mystiske verden. Med dagens teknologi kan en oppfølger bli utrolig vakker, samtidig som det unike kampsystemet videreutvikles. Sega har lenge ignorert serien (nei, den halvhjertede nyinnspillingen teller ikke), og det er på høy tid at Panzer Dragoon Saga får den avkastningen det fortjener.

Dette er en annonse:

Jeg har lyst til å spille: Red Dead Redemption 3

Red Dead Redemption er et av de absolutt beste spillene jeg noensinne har opplevd. Jeg ble helt overveldet av hvor godt laget dette western-eposet var, og hvor oppslukende og levende verdenen var. John Marston føltes dessuten som en av tidenes beste hovedpersoner; melankolsk over sin fortid, men velger å gjøre opp for seg. Likevel var det ingenting som kunne forberede meg på naturkraften Red Dead Redemption 2. Nå venter jeg på Grand Theft Auto VI, og jeg er nysgjerrig, men mest av alt drømmer jeg om å vende tilbake til Rockstars ville vesten igjen. Hvis jeg fikk velge, ville det foregå i borgerkrigstiden, en tid som ikke har blitt utforsket særlig godt i spill og som til og med kunne la oss komme nærmere grusomheter som slaveri. Få det til å skje, Rockstar.

Jeg har lyst til å spille: Rock Band 5

Det er vanskelig å ikke savne Rock Band, selv om jeg, i likhet med mange andre, gikk lei av musikkspill på grunn av den nådeløse markedsføringen av stadige oppfølgere og nyutgivelser. Likevel var det en uslåelig følelse å samle venner, gripe plastinstrumenter og leve ut rockestjernedrømmen. Rock Band 4 gjorde mye riktig, men sjangeren fortjener et skikkelig comeback, og et Rock Band 5 (eller et nytt Guitar Hero, jeg er ikke kresen!) kunne ha vært akkurat det løftet den trengte etter 10 år. Tenk deg en moderne versjon med flere låter, bedre nettstøtte og kanskje til og med en ny karrieremodus der du tar bandet ditt fra garasjekonserter til arenaturnéer. Med dagens strømmetjenester kan låtbiblioteket være større enn noensinne, og med oppdatert og mer påkostet maskinvare kan trommene og gitarene føles enda bedre. Musikkspill er noe som mangler i dagens klima, der vi definitivt ville hatt godt av å henge mer med hverandre og bare nyte god musikk.

Jeg har lyst til å spille: Star Fox 64 - 2

Dette begynner å føles litt som den samme usannsynlige drømmen som F-Zero GX2. Star Fox 64 satte standarden for den epoken av romskytespill med intuitiv spillkontroll, høyt tempo og filmatisk følelse, der hvert oppdrag føltes som en del av et større eventyr. Å gli gjennom asteroidefelt, duellere med Star Wolf, og avslutte det hele i en episk kamp mot Andross var ren magi. En moderne oppfølger på Switch 2, bygget på samme grunnlag, men med dagens teknologi, kunne ha blitt noe helt spesielt. Tenk deg enorme galakser, flere valgbare ruter og en virkelig overdådig kampanje med episke romkamper som kan spilles gjennom flere ganger... Nintendo har riktignok forsøkt å gjenopplive serien, men har aldri helt klart å fange Star Fox 64 -magien. Det er på tide å skru klokken tilbake, innse at spillet var bra som det var, og gi Fox og teamet hans det comebacket de fortjener. Dagens spillere må også lære seg hva en barrel roll er.

Jeg har lyst til å spille: Star Wars: Republic Commando II

Det første spillet var et hardtslående, taktisk actioneventyr som ga oss kontroll over en elitetropp med klonekommandosoldater i noen av galaksens tøffeste slag. Takket være Xbox, som på den tiden løp om kapp med alle andre konsoller når det gjaldt ytelse, leverte det et mørkere, mer intenst og mer realistisk Star Wars -spill enn noe vi hadde sett før, og det har fortsatt en trofast fanskare (meg selv inkludert). En oppfølger kunne ha tatt alt til neste nivå. Tenk deg moderne kamper med smartere teamarbeid, en dypere historie som kunne involvere alt som har skjedd siden den gang i serier som Clone Wars, samt en brutal fortelling som forklarer hvorfor denne krigen var så hensynsløs - og kanskje gå inn på hvordan Delta Squad håndterer fremveksten av Empire? Med dagens grafikkmotorer, mer dynamiske oppdrag og til og med co-op, kunne Republic Commando II ha vært en drøm som gikk i oppfyllelse for dem (som meg) som stadig lengter etter et mer taktisk og soldatfokusert Star Wars -eventyr.

Mer av Deacon og den bakvendte baseballcapsen hans, takk!

Jeg har lyst til å spille: Injustice 3

Det kan virke litt rart med tanke på at jeg egentlig ikke var så veldig imponert over de to første Injustice -spillene. De føltes litt for dystre og plastiske i designet, selv om de var basert på et dyktig fundament. Men nå som James Gunn skal starte DCU for alvor til sommeren, ville det være på sin plass å lansere et virkelig godt Injustice oppdatert med helter som ligner på sine filmatiserte motstykker. Etter hvert som nye helter og skurker kommer til, kunne de legges til i spillet som en slags levende plattform, og ideelt sett også ha en rekke kampanjer man kan spille gjennom som enspiller. En drøm for meg, helt klart.

Jeg har lyst til å spille: Banjo-Threeie

Banjo-Kazooie og oppfølgeren Banjo-Tooie definerte en æra av plattformspill med sin sjarmerende humor, smarte nivådesign og fantastiske musikk som på mange måter overgikk det Nintendo selv leverte. Rare viste hvordan man kunne kombinere utforskning, gåter og plattformspill på en måte som for mange var datidens høydepunkt innen tredimensjonal plattformspill - og den dag i dag er serien fortsatt like elsket som da den først ble utgitt, til tross for at Microsoft ser ut til å være fullstendig uinteressert i alt som har med bjørner og fugler å gjøre. Jeg skulle gjerne sett en moderne oppfølger som beholdt den klassiske samlermoroa og lydeffektene (inkludert talen), men med dagens teknologi, med større verdener, strammere kontroll og en grafikkstil som fanger den magiske Rare -følelsen. Banjo-Kazooie er altfor bra til å bare være en nostalgisk relikvie, og jeg har veldig, veldig, veldig lyst til å spille Banjo-Threeie. Selv om jeg innser at selv 2025 vil skuffe meg på den fronten.