Oppgi håpet: Silksong vil heller ikke være på årets ONL på Gamescom

Vi er bare litt over to dager unna Gamescom 2024 som åpner dørene for media og også for allmennheten, gjennom Opening Night Live-arrangementet tirsdag klokken 20:00 CEST, som vil bli sendt over hele verden og hvor noen titler allerede er bekreftet å vises, så vel som overraskelser.

Men produsent og programleder Geoff Keighley er klar over forventningene som slike arrangementer ofte skaper, og at de kan ta oppmerksomheten bort fra det som faktisk skjer, og tilfellet med Hollow Knight: Silksong er det mest kjente. Keighley har bekreftet, i god tid før noen lar seg rive med av hypen og ser etter et klovneantrekk, at Silksong ikke kommer til ONL, ettersom studioet fortsatt jobber med den.

Tittelen har vært annonsert i mange år og burde i teorien vært ute nå, men Team Cherry er fortsatt tause. Faktisk er Geoff Keighleys ord det eneste beviset på liv vi har av den.

