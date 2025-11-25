Oppgrader arsenalet ditt og ta på deg nye utfordringer med den neste oppdateringen til Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

HQ

Jeg er sikker på at mange av dere allerede utforsker krigen mellom de grunnleggende kongene i Hyrule og Ganondorf i Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, i det som uten tvil er forgjengeren til Tears of the Kingdom historie. Og selv om tittelen fortsetter å heve listen for enhver historie i musou-sjangeren (utviklet av noen av de største ekspertene på feltet), kan den fortsatt legge til innhold i spillet for å fortsette å tiltrekke seg fans av Zelda og massekamp til Banishment War.

Nå bekrefter Nintendo at en ny innholdsoppdatering kommer til Hyrule Warriors: Age of Imprisonment denne torsdagen 27. november, og legger til "ekstra våpen, nye Vicious-fiender og mer". Vi har ikke oppdateringsnotatene ennå, men vi vil dele dem på torsdag, så snart vi vet hva som er i butikken.