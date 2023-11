Oppgrader PlayStation 5-plassen din med WD_Blacks SN850P

HQ

En av de største fallgruvene med dagens konsoller er at de bare tilbyr 1 TB lagringsplass (noe som ofte er betydelig mindre tilgjengelig plass når man tar hensyn til driftsprogramvare og lignende) på SSD-lagringsplassen. Det betyr at du må finne flere måter å øke lagringsplassen på hvis du vil ha et bredt utvalg av spill tilgjengelig på systemet samtidig.

I tråd med dette har vi nå fått tak i Western Digitals Black SN850P, en SSD som er bygget spesielt for PS5-konsoller, og som kommer i tre mulige størrelser, 1 TB, 2 TB og 4 TB.

Med en lese- og skrivehastighet på opptil 7 300 MB/s og 6 600 MB/s er denne komponenten svært rask, så for å finne ut om dette er lagringsløsningen for deg, kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke ekstra tanker og meninger om enheten.