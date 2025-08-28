Opphetet konfrontasjon i US Open: Spillere anklaget for respektløshet og rasisme

HQ

En ubehagelig situasjon oppstod under US Open etter kampen mellom Taylor Townsend og Jelena Ostapenko, der amerikaneren, rangert som nummer 143 i verden, slo den latviske spilleren Ostapenko, tidligere nummer 5 i verden, nå rangert som nummer 27, med 5-7, 1-6. Da begge spillerne gikk til nettet for å håndhilse, oppsto det en anspent krangel: Latvieren beskyldte Townsend for ikke å be om unnskyldning da hun vant et poeng ved å klippe toppen av nettet.

"I dag etter kampen sa jeg til motstanderen min at hun var veldig respektløs da hun hadde en nettball i et veldig avgjørende øyeblikk og ikke sa unnskyld, men svaret hennes var at hun ikke trengte å si unnskyld i det hele tatt", skrev Ostapenko i et innlegg på sosiale medier.

"Det er noen regler i tennis som de fleste spillerne følger, og det var første gang noensinne at dette skjedde med meg på touren. Hvis hun spiller i hjemlandet sitt, betyr ikke det at hun kan oppføre seg og gjøre hva hun vil."

Det er vanlig høflighet av tennisspillere å be om unnskyldning når de vinner et poeng med ballen som treffer nettet, ettersom den blir utilgjengelig for rivalen. Townsend ba ikke om unnskyldning i øyeblikket, og da Ostapenko bebreidet henne, ba amerikaneren henne om å "ta L".

På pressekonferansen sa Townsend at "Å si at jeg ikke har utdannelse og klasse, det tar jeg ikke personlig, for jeg vet at det er så langt fra sannheten", og ble spurt om hun trodde det var rasistiske konnotasjoner i Ostapenkos kommentarer. "Jeg tok det ikke på den måten, men det har også vært et stigma i samfunnet vårt at vi ikke er utdannet og alt det der, selv om det er så langt fra sannheten."

Senere skrev latvieren i et annet innlegg at hun ikke er rasist. "Jeg har ALDRI vært rasist i hele mitt liv, og jeg respekterer alle nasjoner i verden. For meg spiller det ingen rolle hvor du kommer fra. Det finnes regler i tennis, og når publikum er med deg, kan du dessverre ikke bruke det på en respektløs måte overfor motstanderen din. Dessverre for meg, som kommer fra et så lite land, har jeg ikke den enorme støtten og sjansen til å spille i hjemlandet mitt."