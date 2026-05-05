Oppkjøpere prøver allerede å lure folk som vil ha den nye Steam Controller

I går ble Steam Controller endelig lagt ut for salg, noe vi fortalte mer om for bare en uke siden da lanseringsdatoen og prislappen på 99 dollar ble avslørt. Men ... hvis du tror det hadde en jevn og stabil lansering, har du tydeligvis ikke fulgt spillindustrien lenge.

Det tok bare en halvtime før hver eneste kontroller ble utsolgt. Og det ser ut til at det ikke bare var ekstremt ivrige PC-spillere med desperat behov for en ny kontroller som sto først i køen - for Kotaku påpeker nå at den moderne pesten vi kaller scalpers også har vært svært interessert. Hvis vi tar en titt på eBay, er det for øyeblikket overfylt med kontrollere som selges for opptil fem ganger utsalgsprisen - sammenlignet med hva de kostet for bare noen timer siden.

Vi ser også at svært mange plutselig har lagt ut den første Steam-kontrolleren (utgitt i 2015) for salg til høye priser på eBay, sannsynligvis i håp om at alle som absolutt mener at scalpers bør belønnes, ved et uhell klikker på feil knapp og ender opp med å kjøpe en over ti år gammel kontroller til helt urimelige priser.

Valve har ikke sagt når de vil gi ut flere kontrollere, men det bør ikke ta for lang tid, så bruk pengene dine på noe bedre enn å fylle lommene til scalpers i stedet.