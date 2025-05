Opplev titanenes opprinnelse i Legendary's Monsterverse Declassifed grafiske antologi

HQ

Legendary's Monsterverse ser aldri ut til å gå glipp av noe når det gjelder å by på actionfylte scener og øyeblikk med beist på størrelse med skyskrapere. Men filmuniverset er ikke nødvendigvis det beste til å utforske opprinnelsen til de mange skapningene, og derfor er det kanskje interessant for fansen at det nå har kommet en ny grafisk antologi som dykker ned i disse områdene.

Boken, som går under navnet Monsterverse Declassified, utforsker historien til en samling berømte monstre, blant annet den åttebeinte skrekken Abaddon, den klumpete beskytteren Behemoth, den eldgamle og mytologiske Tiamat, og fanfavoritten og den minste av Titans, Titanus Doug.

Bokens beskrivelse forklarer "Utforsk de store, ukjente hjørnene av Monsterverset i denne spennende grafiske antologien som dykker ned i de tidligere hemmeligholdte mytene og opprinnelsen til de ruvende monstrene vi kjenner som Titans! ...Alt dette og mye mer avsløres takket være nylig frigitte dokumenter rett fra de sikrede hvelvene til Monarch, det mystiske byrået for oppdagere og forsvarere i en tid med monstre. La myten være ditt kompass på denne reisen gjennom Monsterverset ..."

Boken er faktisk nå tilgjengelig i pocketformat fra en rekke forhandlere. På Amazon kan du for eksempel få tak i et eksemplar for $20.

