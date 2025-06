Vanlige smarttelefoner har ikke sett mye forandring de siste årene, med stort sett inkrementelle oppgraderinger av kamera, batterilevetid eller skjerm. Med sammenleggbare telefoner er det imidlertid fortsatt mer rom for forbedringer. Tidligere modeller led av manglende robusthet og tydelig merkbare bretter eller ujevnheter når man åpnet den indre skjermen. Dessuten har sammenleggbare telefoner stort sett vært mye større og tykkere enn en vanlig telefon så langt. Derfor var jeg ivrig etter å prøve Oppo Find N5, siden den for øyeblikket (og bare en liten stund til) er den tynneste sammenleggbare smarttelefonen som er tilgjengelig. Dessverre har den ikke kommet ut i Europa, men etter å ha prøvd den i en ukes tid har jeg fått en god pekepinn på om jeg kunne tenke meg å bytte til en sammenleggbar telefon i nær fremtid.

HQ

La oss starte med enheten i lukket eller sammenfoldet tilstand. Den svarte, matte versjonen av enheten jeg prøvde, ser ganske iøynefallende ut når den er brettet sammen. Spesielt sett forfra ser Oppo Find N5 ut som og håndteres som en vanlig smarttelefon. Jeg har lagt den side om side med en vanlig telefon, i dette tilfellet OnePlus 13, og skjermdimensjonene er stort sett de samme. Dette betyr også at Find N5 ikke trenger å foldes ut for å gjøre de vanligste telefongreiene, som for eksempel å ta en samtale eller bruke meldingsapper under pendling. Med en maksimal lysstyrke på 2450 nits og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz ved 2616 x 1140 piksler er den 6,62" store AMOLED-skjermen en veldig behagelig skjerm å bruke alene, og jeg ser ingen nedgradering av brukervennligheten sammenlignet med en vanlig telefon.

Når den fortsatt er sammenfoldet, er det også da tykkelsen på enheten betyr mest, etter min mening. Find N5 er fortsatt en anelse tykkere enn vanlige telefoner, men er sammenlignbar med en vanlig telefon når du inkluderer et etui. Da jeg for eksempel la den sammenfoldede Oppo Find N5 ved siden av min OnePlus 13 i etui, var enhetene omtrent like tykke, noe som betyr at hvis du er komfortabel med å bruke en telefon uten etui, vil Oppo Find N5 fungere som en vanlig smarttelefon. I mitt tilfelle ville jeg imidlertid ikke tatt med meg denne telefonen noe sted uten et etui, noe som sannsynligvis vil øke tykkelsen til litt under det dobbelte. Men siden Oppo-telefonen også er ganske lett med sine 229 gram, ser jeg likevel for meg at Oppo har nådd en tynnhetsgrad som gjør den behagelig å oppbevare i lommen uten problemer. Selv når du bruker et etui.

Dette er en annonse:

Det er når telefonen foldes ut at den virkelig briljerer, og det gjør den med en fin blomstrende animasjon i telefonens bakgrunnsbilde. Jeg har tatt med meg telefonen i noen sosiale sammenhenger, og dette var første gang på mange år at jeg kunne imponere folk med en telefon. Det krever alltid to hender å åpne telefonen, og det tar litt tid å venne seg til å finne den rette tommelfingerposisjonen, men det er sømløst og føles solid. Hengslene på baksiden føltes solide nok uten noe slingringsmonn. Jeg kan ikke si om dette vil vare i en gjennomsnittlig levetid, men etter bare kort tid, er mitt inntrykk at dette er en solid konstruert telefon. Den utfoldede enheten har en god balanse, med bare en litt tyngre følelse på siden med kameramodulene. Det eneste problemet jeg hadde, er at fingeravtrykksensoren er i en vanskelig posisjon når du trenger den i utfoldet modus, fordi den er plassert på den tynne høyre siden av enheten.

Den indre skjermen kan foldes ut til en ganske stor, men likevel lett håndterlig 8,12" skjerm. Når det gjelder skjermkvalitet, har Oppo og OnePlus tidligere vist at de kan levere flotte skjermer, og Find N5 er ikke annerledes. Skjermen er helt klart av flaggskipkvalitet når det gjelder pikseltetthet, farger og en høy oppdateringsfrekvens på 135 Hz. Enda viktigere er det at det ikke er noen synlig krøll i midten av skjermen, slik eldre sammenleggbare mobiler pleide å ha. Skjermen ser ut som ett stykke fra side til side, og midtaksen reagerte også godt på berøring under testingen min. Også ute i solen er skjermen fortsatt brukbar.

Når det gjelder å konsumere innhold, er det imidlertid noen forbehold. Den største ulempen er ikke unik for Oppos sammenleggbare telefon, og det er at det meste (video)innholdet ikke er laget for firkantede skjermer. Jeg så på noen YouTube- og Netflix-videoer, men dessverre får du ikke fullskjermopplevelsen. Det vil være betydelige svarte bånd rundt alt horisontalt orientert innhold du ser på, noe som begrenser den nyttige økningen i skjermstørrelse. Hvis du derimot sitter klistret til TikTok og annen vertikal video, er de svarte kantene langt mindre, og videoinnholdet tar opp nesten hele skjermen. Jeg har også prøvd å spille litt på telefonen, og også her viser noen spill innholdet over hele skjermen, mens andre spill etterlater svarte striper på toppen og bunnen av skjermen.

Dette er en annonse:

I tillegg til å bruke telefonen til sosiale medier, synes jeg den større skjermen er mest nyttig når jeg leser nettsider eller multitasker. Det er for eksempel god plass til å ha en meldingsapp som WhatsApp åpen, samtidig som du kan lese en artikkel i nettleseren. Når du gjør dette, holder Snapdragon 8 Elite CPU alt i gang, og jeg merket ingen oppvarming. Jeg har vært vant til OnePlus-telefoner en stund nå (som er en del av samme selskap som Oppo), og Oppo Find N5 delte mange bekvemmeligheter: superrask lading (opptil 80 W med kabel eller 50 W trådløst), jevn ytelse og anstendig batterilevetid som lett holder i en dag.

Til slutt prøvde jeg også enhetens kameraer, som igjen minnet meg mye om bildene fra OnePlus 13. Hovedkameraet med Hasselblad-merket tar flotte bilder, og jeg liker det 3x optiske zoomkameraet for portrettbilder og muligheten til å zoome inn uten å miste kvalitet i videoer. Både hoved- og zoomkameraet har optisk stabilisering for skarpere bilder og generelt stabil video. Ultravidvinkelkameraet er imidlertid av klart lavere kvalitet, og vil sannsynligvis ikke bli brukt så mye hvis du eier denne telefonen. AI-behandlingen av bildene er også ganske tung. Når jeg tok et bilde, fikk jeg som regel et ganske uskarpt bilde til å begynne med, som så ble omgjort til et mye skarpere bilde etter noen sekunder. Noen ganger fyller den ut farger eller små detaljer feil. I det store og hele tar Oppo Find N5 gode bilder og videoer, men den kommer med noen begrensninger.

Når vi ser på skjermkvaliteten, hvor enkelt det er å brette ut enheten, den lave vekten og den balanserte vektfordelingen, er Oppo Find N5 en sammenleggbar telefon i toppklasse. Enheten er perfekt for deg som ser mest på (vertikalt) innhold på sosiale medier eller liker å lese og surfe på nettet, ettersom den utnytter skjermflaten som er tilgjengelig på den indre skjermen maksimalt. Det er ingen synlige ujevnheter eller bulker i det indre displayet der skjermen brettes. Den ytre skjermen er like god som den indre, noe som betyr at det ikke går på bekostning av telefonopplevelsen når telefonen holdes sammenfoldet. Sammen med de gode, men ikke perfekte kameraene, er Find N5 en telefon jeg gjerne skulle ha fortsatt å bruke til daglig. Og selv om det ryktes at det snart kommer tynnere sammenleggbare mobiler, vil Oppo Find N5 fortsatt være en godt avrundet enhet som tilbyr en suveren skjermopplevelse. Den største ulempen er imidlertid at enheten ikke er offisielt tilgjengelig i Europa, og der den er tilgjengelig, er den ganske dyr, 1500 euro eller mer.