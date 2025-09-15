På mange måter synes jeg mellomklassesegmentet er det mest interessante av alle, ettersom det er her balansen mellom pris og ytelse er viktigst. Mange forskjellige Android merker lanserer telefoner i dette segmentet, og noen, som Xiaomis Poco, fokuserer til og med utelukkende på mellomklassemarkedet. Oppo har tilbudt verdi for pengene med sin Reno -serie i mange år, og noen ganger eksperimenterer de med nye funksjoner som skiller seg ut. Jeg husker at jeg testet Reno 5 en gang, som hadde et spesielt pop-up selfie-kamera på toppen. Med Reno 14 har Oppo ikke lagt til noe for særegent, men tar i stedet sikte på å tilby en avrundet mellomklassetelefon med flaggskipfotografering og en oppdatert pakke med AI-funksjoner.

Når man holder Oppo Reno 14 i hånden for første gang, er det ikke noe i designet som gjør at den skiller seg ut fra mengden av mellomklassemobiler til lignende priser. Mellomklassemodellene i Motorola Edge -serien har for eksempel svært elegante, avrundede kanter og en bakside i kunstskinn. Oppo Reno 14 har derimot et veldig konvensjonelt design, med et flatt front- og bakpanel, og like flate kanter som bare er avrundet i bunn- og toppkant. Det er ikke fancy, men det gjør den enkel å holde og bruke. Når den ligger ned, stikker kameramodulen litt ut. Selv om modellen jeg mottok har et fint grønnfarget bakpanel, ser det ut til at Reno 14 gjør seg best i et fint etui, som dessverre ikke følger med i esken.

Reno 14 har en 6,59" flat AMOLED-skjerm med bare 1,6 mm ramme rundt skjermen, som støtter opptil 120 Hz oppdateringsfrekvens. Det er en flott skjerm i mellomklassen, med farger som spretter takket være 10-biters fargedybde og HDR10-støtte. Med en maksimal lysstyrke på 1200 nits synes jeg den er fin å se på selv i direkte sollys, selv om premiumtelefoner har høyere maksimal lysstyrke. Med en vekt på 187 gram er Reno 14 ikke spesielt lett eller tung, og for meg føltes den alltid komfortabel å holde i hånden uten etui. For målgruppen av prisbevisste forbrukere er det alt du trenger her for å se videoinnhold på en lyssterk og levende skjerm. Jeg vil imidlertid foreslå at du bruker øretelefoner, ettersom høyttalerne har en tydelig mangel på bass, noe som blir verre ved høyere volum.

Jeg vil også si at Reno 14 gir deg en flott opplevelse med mobilspill. MediaTek Dimensity 8350 annonseres som rettet mot spilling, og er kombinert med noen AI-forbedringer for å øke spillytelsen. Jeg prøvde en rekke spill, inkludert Call of Duty: Mobile og Ark, og Reno kjører dem alle problemfritt, men ikke alltid på de høyeste innstillingene. Oppos ColorOS inkluderer et overlegg som lar deg spille inn spill eller ta skjermbilder, inkludert opptak av mikrofonlyd. Jeg la merke til at enheten ble merkbart varm når jeg spilte og når jeg gjengav 4K-video, men ifølge beregningene holdt innmaten seg rundt 30 grader på det meste. Ytelsesmessig er det alt her for daglige oppgaver, inkludert en og annen videogjengivelse eller spilling.

Batterilevetiden er også ganske god, uten problemer med å klare seg gjennom dagen. Selv med litt spilling vil batteritiden lett vare en dag eller mer. Jeg har imidlertid ikke tømt det helt, mest fordi jeg er vant til å fylle på batteriet når det er på rundt 40 %. Oppos SuperVOOC hurtiglading på opptil 80 W gir rask påfylling, selv om den leveres uten lader. Hvis du bare kobler den til i rundt 15 minutter, har du vanligvis nok strøm til å komme deg gjennom dagen. Andre tekniske egenskaper inkluderer eSIM-støtte, UFS 3.1-lagring og en IP69-klassifisering, noe som betyr at du faktisk kan bruke den til å ta undervannsbilder (i ferskvann) ved hjelp av en spesiell undervannsmodus.

Når det gjelder kameraene, ble jeg positivt overrasket over kvaliteten på bildene. Reno 14 har to brukbare kameraer på baksiden, i tillegg til et 2 MP makrokamera som jeg tror bare kommer til nytte ved nærbilder. Hovedkameraet på 50 MP støtter optisk stabilisering (OIS), og jeg har klart å ta detaljerte bilder med det. Når du tar et bilde, er det en liten forsinkelse i etterbehandlingen, men dette fører vanligvis til klare bilder uten merkbare AI-forvrengninger. AI-behandlingen ser ut til å være litt lettere enn det jeg la merke til på Oppo Find N5, for eksempel. Portretter kommer godt ut, med jevnere kanter enn bildene på det sammenlignbare Motorola Edge 60, som jeg tilfeldigvis hadde for hånden for å ta noen side-by-side-bilder. Generelt sett er bildene på Reno 14 litt kjøligere, men med mer naturtro farger enn på Motorola Edge 60, med omtrent like god skarphet og detaljrikdom.

Noe jeg også liker med Reno 14s kameraer, er muligheten til å zoome inn 3,5 ganger uten tap av kvalitet. Den optiske zoomen gir bilder og video i samme kvalitet og gir mer allsidighet for kreative opptak. Den er kombinert med en trippel-LED-blits, som ifølge Oppo virkelig er en fordel for portrettbilder i dårlig lys på litt lengre avstand. Videokvaliteten, som går opp til 4K med 60 bilder i sekundet, er også veldig behagelig, med flott stabilisering i opptakene jeg tok i 4K med 30 bilder i sekundet. Dessverre har mikrofonen en tendens til å fange opp vindstøy ute. Selfie-kameraet leverer bilder og video på nivå med hovedkameraene, og jeg klarte å ta noen fine portretter av meg selv utendørs og i noe dårligere lysforhold. Med hovedkameraene er det også fullt mulig å ta bilder om natten. Alt i alt synes jeg det er en solid kamerapakke som neppe vil skuffe den gjennomsnittlige brukeren.

Jeg har allerede nevnt AI-bildebehandlingen, men det er flere AI-funksjoner i Reno 14. Det finnes et ganske sjenerøst AI-redigeringsprogram der du kan redigere dine egne bilder. Spesielt AI Perfect Shot -modusen kan være nyttig: Hvis noen for eksempel har lukkede øyne, vil AI-editoren automatisk finne bilder av samme person og resirkulere øyne fra tidligere bilder og lime dem inn i bildet du redigerer. Du kan imidlertid ikke velge hva som skal byttes ut, noe som betyr at den noen ganger vil tilby en munn i stedet for øyne. AI-sletting av bakgrunnsrotet eller personer fungerer bra, men kan legge til tilfeldige ting som ikke var der, og det er et alternativ for å beskjære bildet til vanlige oppløsninger. Det er også Oppos AI Studio, en AI-bildegenerator med rundt 500 gratis generasjoner for en ny enhet og ytterligere 15 gratis generasjoner om dagen. Det er et fint tillegg, men originalbildene går ofte tapt, og det er bare komposisjonen som gjenstår. For eksempel ble et bilde av meg selv tatt på en steinete strand i Finland forvandlet til en liten jente i en blomstereng da jeg ville gjøre det om til et oljemaleri.

Alt i alt er Oppo Reno 14 et solid mellomklassekamera med gode kameraer og ytelse som vil tilfredsstille de fleste brukeres behov. Den eneste virkelige ulempen er designet, som er veldig konvensjonelt og ikke skiller seg ut fra mengden. Den 6,59" store AMOLED-skjermen er imidlertid veldig fin, og den flate skjermen og kantene gjør den enkel å holde og bruke. Jeg er også ganske imponert over kamerafunksjonene, inkludert selfie-kameraet, med gjennomgående flotte bilder etter noen få øyeblikk med etterbehandling. Videoene blir bra, med stabil stabilisering og muligheten til å zoome opptil 3,5 ganger uten merkbart tap av kvalitet. Oppo leverer også enheten med noen fine AI-funksjoner, spesielt AI Perfect Shot som enkelt korrigerer lukkede øyne eller rare ansikter. AI Studio er også fin for noen grunnleggende AI-bildegenerering og -redigering, men er ikke i nærheten av kvaliteten til lignende verktøy som Midjourney.

Alt i alt, hvis du ikke bryr deg så mye om telefonens utseende, er Oppo Reno 14 en flott telefon å vurdere hvis du er ute etter valuta for pengene. Enten du liker å spille, fotografere eller konsumere innhold, vil Reno 14 definitivt dekke behovene dine godt.