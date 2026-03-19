Oppo Reno 15 Pro 5G

Når det gjelder smarttelefonmodeller, betyr en "pro"- eller "ultra"-versjon vanligvis at du får en større og bedre telefon sammenlignet med den vanlige modellen. Men når det gjelder Oppo Reno 15-serien, er Oppo Reno 15 Pro faktisk mye mindre enn sin vanlige motpart. Med en beskjeden størrelse på 6,32" er dette en telefon som er omtrent på størrelse med en iPhone 17 eller Google Pixel 10a. Bare denne gangen er det ikke den billigere versjonen av en telefon, men faktisk den mer premium. Så hvordan er Oppo Reno 15 Pro i daglig bruk, og kan den være interessant for folk som liker mindre telefoner?

HQ

Med sine 6,32 tommer er Oppo Reno 15 Pro mye mindre enn de telefonene jeg har brukt de siste årene. Spesielt sammenlignet med sammenleggbare telefoner jeg har testet. Mine første inntrykk av telefonen handlet derfor hovedsakelig om størrelse. Det er umiddelbart tydelig at Reno 15 Pro er veldig behagelig og enkel å holde, med en vekt på bare 187 gram. Jeg synes også at den er veldig enkel å legge i og ta ut av lommen. I tillegg gjør den lille størrelsen at det er veldig enkelt å betjene telefonen med én hånd, uten at det føles anstrengende å bevege tommelen over skjermen eller at den føles tung på grunn av vekten.

Når det gjelder utseendet, fungerer kombinasjonen av en morsom, kompakt størrelse, flate metallkanter og den lekne aurablå effekten på baksiden rett og slett godt sammen. Det gir meg en leken følelse, og det liker jeg. Kameramodulen på baksiden stikker heller ikke så mye ut, noe som betyr at den er enkel å legge fra seg på en flat overflate og holder telefonen lett balansert i hånden. Med en mindre størrelse følger vanligvis også et mindre batteri og mindre batterilevetid, men ikke i dette tilfellet. Med sine 6 200 mAh har Reno 15 Pro-batteriet vist seg å holde i rundt 1,5 dager i gjennomsnitt for meg. Så heldigvis er det ingen ulemper med den mindre telefonen.

På minussiden har jeg lagt merke til at for meg personlig er den mindre størrelsen faktisk et handikap på én viktig måte. I daglig bruk taster jeg ofte feil, fordi fingrene mine er for store til å trykke riktig på telefonens tastatur. Jeg har prøvd å endre ting som skriftstørrelse og skjermstørrelse, men problemet med det lille tastaturet vedvarte. Etter en stund ble jeg stadig mer frustrert over å måtte skrive inn ord på nytt i meldingsapper eller når jeg brukte AI-apper, for eksempel. Når du ser på innhold eller spiller spill, spiller den mindre skjermen faktisk ikke så stor rolle, det er bare skrivingen som er et problem. Hvis du har større hender, er det en ting du bør være oppmerksom på.

Dette er en annonse:

Når det gjelder bruken av Reno 15 Pro til å se på innhold, er selve skjermen definitivt et høydepunkt. Med opptil 1800 nits er skjermen svært lyssterk under alle omstendigheter. Fargene på AMOLED-skjermen ser dype og levende ut, og det er flytende å bla gjennom brukergrensesnittet med en oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz. Som jeg nevnte tidligere, gjør ikke den mindre skjermen noe med opplevelsen når du ser på film eller serier, og det spiller heller ingen rolle når du spiller spill. Reno 15 Pro leverer rett og slett en flott visuell opplevelse, med en skjerm på flaggskipnivå.

MediaTek Dimensity 8450, som driver enheten, har vist seg å være rask nok for stort sett alle appene jeg har brukt. Sammen med 12 GB RAM og 512 GB datalagring i den versjonen jeg testet, går brukergrensesnittet, surfing i bildegalleriet og gjengivelse av videoer helt problemfritt. Oppos bildegalleri-app har nå også et innebygd videoredigeringsprogram, som lar deg velge én eller flere videoer og raskt redigere dem. Du kan gjøre de vanlige tingene som å trimme, legge til tekst, fades og musikk, selv om den for øyeblikket ikke kan bruke AI til å gjøre en rask redigering for deg. Uansett vil CPU-ytelsen være mer enn god nok for gjennomsnittsbrukere, inkludert mobilspillere. Min nåværende favoritt, Brawl Stars, lastes for eksempel opp i løpet av fire sekunder.

Kamerakvaliteten på Reno 15 Pro er definitivt et stort steg opp fra den vanlige Oppo Reno 14, som jeg anmeldte i fjor. Den største grunnen til å velge Pro-versjonen fremfor den vanlige Reno 15 eller en eldre 14, er tillegget av et svært dyktig telefoto-kamera. Til tross for at Reno-serien er mellomklasse-enheter, er dette den første Reno der jeg faktisk føler at kameraene tilbyr nesten samme opplevelse som et ekte flaggskip. Hovedsensoren på 200 megapiksler tar flotte bilder i dagslys og kan til og med hevde seg om natten, noe som ikke kan sies om den ultrabrede sensoren. Jeg har nesten ikke brukt det ultrabrede kameraet, da fallet i bildekvalitet rett og slett er for stort.

Dette er en annonse:

Jeg er begeistret for 50 MP telefoto-kameraet med 3,5x optisk zoom. Jeg har blitt vant til å ha et telekamera på premiumtelefoner, og det er det jeg savner mest når jeg prøver ut mellomklassemobiler som mangler et. På Oppo Reno 15 Pro er telekameraet i stand til å ta fantastiske nærbilder og portretter av mennesker. Også når du tar bilder i naturen eller av bygninger, hjelper det virkelig til å fotografere mer kreativt og gir en interessant komposisjon til et bilde. Det som gjør at det ikke er like godt som tele-kameraene på de virkelige flaggskipene, er at det er vanskelig å fange motiver i bevegelse på en tydelig måte. Mange av de gangene jeg har brukt telekameraet, har personer i bildet hatt uskarpe bevegelser. Dessuten vil det å zoome inn forbi den optiske 3,5 ganger zoomen umiddelbart føre til dårligere kvalitet med økt AI-tinkering som ofte bare gjør ting verre.

I likhet med andre Oppo-telefoner (og OnePlus-telefoner) er det en merkbar grad av kunstig intelligens som etterbehandler bildene du tar. Når du tar et bilde, vil den første forhåndsvisningen ofte se uklar og kjedelig ut, men i løpet av to eller tre sekunder blir det polert til et brukbart bilde. Etterbehandlingen gjør kantene skarpere, fremhever hudtoner og skaper generelt et rent bilde. Når det gjelder video, gjør Reno 15 Pro det også bra, igjen godt hjulpet av muligheten til å bruke optisk zoom. Alle kameraene kan filme i 4K med opptil 60 bilder per sekund, inkludert selfiekameraet. Kameraet er vanntett i henhold til IP68/IP69, og det finnes til og med en egen modus for videoopptak under vann.

Selfie-kameraet på 50 megapiksler er faktisk et annet høydepunkt på Oppo Reno 15 Pro, noe som sjelden er tilfelle på mellomklassetelefoner. Grunnen til dette er kombinasjonen av autofokus og et ekstra bredt synsfelt. Med opptil 100 graders bredde har det gjort det mulig for meg å ta selfie-bilder og -videoer som viser mye mer av omgivelsene mine og å inkludere flere personer i bildet. Selv om bildekvaliteten ikke er like god som på hovedsensoren, har jeg kunnet ta mange flotte feriebilder der jeg har kombinert fantastisk utsikt med selfiebilder av meg selv og andre. På andre telefoner ville folk enten bare være delvis med i bildet eller se deformerte ut fordi bildet strekker seg ut i kantene.

Samlet sett er Oppo Reno 15 Pro en ganske overbevisende telefon. Den har en flott AMOLED-skjerm, overraskende god batterilevetid til å være en mindre telefon og kameraer som har fått betydelige oppgraderinger. Hovedkameraet og teleobjektivet med 3,5x zoom gir god kvalitet på både bilder og videoer og kreativ frihet. Du bør imidlertid unngå å zoome inn mer enn det optiske området, da AI-prosesseringen vil begynne å rote til ting skikkelig. Jeg liker også selfie-kameraet med 100 graders synsfelt, noe som gir mulighet for flotte selfie-videoer og -bilder i grupper, og for å vise mer av omgivelsene. Dessverre er telefonens lille skjermstørrelse på 6,32" en grunn til at jeg personlig aldri ville kjøpt Reno 15 Pro, da det viste seg å være vanskelig å skrive meldinger og bruke apper med det lille skjermtastaturet. Hvis du har større hender eller har andre grunner til å foretrekke større skjermer, bør du hoppe over denne pro-versjonen og heller se etter en større telefon, som for eksempel den vanlige Reno 15. Men hvis du faktisk liker mindre telefoner, bør Oppo Reno 15 Pro definitivt være på overvåkningslisten din.