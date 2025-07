Opposisjonen i Thailand utsetter mistillitsvotum i politisk usikkerhet

HQ

Siste nytt om Thailand . Thailands opposisjon har torsdag blitt enige om å utsette et mistillitsforslag mot den suspenderte statsministeren, i påvente av en kjennelse fra forfatningsdomstolen, etter at Thailands forfatningsdomstol suspenderte Paetongtarn(her).

"Vi må vente på klarhet i saken som behandles av grunnlovsdomstolen som involverer Paetongtarn, før vi bestemmer oss for når vi skal fremme et mistillitsforslag", sier opposisjonsleder Natthaphong Ruengpanyawut.

"Jeg kan bekrefte at alle partilederne i opposisjonen har diskutert og blitt enige om at vi ikke vil la politikken gå inn i en blindgate", legger han til. Til tross for økende spenninger og pågående protester, legger opposisjonslederne vekt på samarbeid for å forhindre et politisk dødpunkt.