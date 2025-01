Opposisjonsgruppe ber om Joan Laportas avgang etter å ha unnlatt å registrere Dani Olmo og Pau Víctor

HQ

Som un clamI en uttalelse har en gruppe motstandere av Joan Laporta, president i FC Barcelona, bedt om hans avgang, fordi han har forårsaket en "uopprettelig skade på enhetens omdømme", og snakker om saken med de mislykkede registreringene av Dani Olmo og Pau Víctor, to spillere som på grunn av Barças brudd på "financial fair play"-reglene ikke har lov til å spille og til og med har blitt slettet fra LaLigas hjemmeside.

Gruppen beklager at "det vi har opplevd i de siste timene av 2024 viser at den onde sirkelen som klubbens styrende lag har kommet inn i, har eksplodert fullstendig", og skylder på en "amatørmessig og uberegnelig ledelse".

Selv om de til slutt (ved hjelp av et mirakel) klarer å registrere Olmo og Víctor lovlig med godkjenning fra LaLiga og det spanske fotballforbundet, er situasjonen "uakseptabel", og den har blitt "forverret av de kontinuerlige løgnene og bedraget av medlemmer med falske løfter som aldri blir oppfylt".

"På bare fire år har FC Barcelonas eiendeler blitt dekapitalisert med ulike "spaker", der strategiske eiendeler for fremtiden har blitt solgt for å dekke hull som følge av en kaotisk og improvisert ledelse. Til tross for løfter om bedring har klubben fortsatt ikke en solid økonomisk plan eller en sammenhengende strategi som kan garantere stabilitet på mellomlang og lang sikt."

Gruppen kritiserer også hvordan "mellommenn introduseres med millionprovisjoner", som Spotify eller Nike. Nylig sa Laporta at avtalen med Nike var "den beste i sportens historie", men at den ikke har vært inssuficiente for å løse dette rotet.

Dani Olmo-situasjonen svekker Joan Laportas image

Som un clam er ledet av Joan Camprubí, barnebarn av en FC Barcelona-president på 60- og 70-tallet, og har som mål å felle Laporta. Men bortsett fra de politiske ambisjonene er det vanskelig å benekte den offentlige forlegenheten som ble resultatet av denne innviklede affæren, der klubben har gått på tynn is siden begynnelsen av sesongen: De kjøpte Dani Olmo fra Leipzig for 55 millioner euro, men han gikk glipp av lagets to første kamper i august fordi han ikke var offisielt registrert ... og de kunne bare få plass til ham ved å avvike lønnen fra skadde spillere til hans.

Akkurat nå er det eneste som taler for ham at Olmo tilsynelatende er villig til å vente, ettersom hans ønske er å bli værende i Barça. Som un clam har vist sin solidaritet med de involverte spillerne. "Vi trenger deres talent og engasjement for å møte de sportslige utfordringene på førstelaget med stabilitet".