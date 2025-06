Opposisjonspolitiker i husarrest i Russland

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Onsdag beordret en russisk domstol at opposisjonspolitikeren Lev Sjlosberg skal holdes i husarrest i to måneder, etter anklager om å ha diskreditert det russiske militæret, etter at Sjlosberg ble arrestert tirsdag.



Shlosberg, som er kjent for sin høylytte kritikk av krigen i Ukraina, er underlagt restriksjoner på sine aktiviteter mens han venter på rettssaken. Partiet hans insisterer på at anklagene stammer fra hans oppfordringer til fred og benekter enhver forseelse. Det gjenstår selvsagt å se hvordan denne saken vil utvikle seg.