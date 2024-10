Oppsigelser hos Tequila Works når de kansellerer hemmelig spill

HQ

Tequila Works har kunngjort en omstrukturering av studioet, en "tøff beslutning" som vil påvirke "et lite antall roller i studioet". Det Madrid-baserte studioet har kunngjort kanselleringen av et uannonsert spill, og vil konsentrere seg om utviklingen av bare ett spill.

"Dette er en utrolig vanskelig tid, og vårt fokus er å gi støtte og veiledning til de berørte", sier studioet i en uttalelse på Linkedin.

Studioet ble grunnlagt i 2009 og har gitt ut spill som Deadlight (2012), The Sexy Brutale (2017), Rime (2017), The Invisible Hours (2017) og Gylt (lansert eksklusivt på Google Stadia i 2019, senere portert til PC og andre konsoller).

Tequlas siste spill, Song of Nunu: A League of Legends Story, ble utgitt av Riot Forge, Riot Games' nå utdødde merkevare for League of Legends spin-off. Riot Games la ned avdelingen i januar 2024, ettersom de fleste av spillene ikke solgte godt og hadde lite markedsføring.

Det er ukjent hvor mange utviklere som har blitt permittert som et resultat av denne omstruktureringen hos Tequila Works, og kansellering av et uanmeldt spill.