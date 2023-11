Oppsigelser kan snart ramme Unity

HQ

Det ser ut til at et av de neste selskapene som kommer til å bli berørt av permitteringer, er ingen ringere enn Unity. Som nevnt i en fersk finansrapport, skisserte spillmotorselskapet spesifikt sine planer for kostnadsbesparende tiltak og uttalte at permitteringer "sannsynligvis" vil forekomme som en del av dette.

"For flere uker siden startet vi en omfattende vurdering av produktporteføljen vår for å fokusere på de produktene som er mest verdifulle for kundene våre. Vi vurderer også hvilken kostnadsstruktur som er riktig i forhold til den mer fokuserte porteføljen. Vi handler raskt og regner med å ta endelige beslutninger i løpet av de neste ukene."

Videre heter det: "Vi regner med å starte implementeringen av planen i løpet av dette kvartalet og forventer å fullføre alle tiltak innen utgangen av første kvartal 2024. Dette vil sannsynligvis omfatte avvikling av visse produkttilbud, nedbemanning og reduksjon av kontorarealene våre."

Unity har stått overfor en rekke problemer i løpet av de siste månedene, etter at selskapet kunngjorde at det ville implementere sin kontroversielle Runtime Fee, som innebærer at utviklere må betale for antall nedlastinger av en tittel når visse kriterier er oppfylt. Reaksjonene på denne kunngjøringen førte snart til at administrerende direktør John Riccitiello kunngjorde at han trakk seg fra selskapet, og Unity justerte måten Runtime Fee fungerer på.