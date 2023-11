Oppsummering av BlizzCon 2023: Skal Blizzard klare å komme tilbake?

HQ

De siste årene har mildt sagt ikke vært snille mot Blizzard. Det er ikke som om spillgudene har bestemt at dette selskapet plutselig skulle få dårlige tider, og mange av de store problemene hos utvikleren World of Warcraft og Overwatch skyldtes at mange klager ble ignorert. Selv om det har skjedd et stort skifte også internt, når det gjelder fansens respons på Blizzard sine titler i 2023, er det trygt å si at det er mye rom for forbedring.

Overwatch 2 Som det dårligst anmeldte spillet på Steam. Diablo IV fikk mye negativ omtale i løpet av den første sesongen, og selv om WoW-fansen likte Dragonflight, håpet de sikkert på mye mer enn bare den siste oppdateringen av utvidelsen når vi nærmer oss 20 år med World of Warcraft. Det var mye som sto på spill under årets BlizzCon, for å si det forsiktig. Etter mange års fravær var det en anledning til å anerkjenne fortiden, slik at den kan bidra til en bedre fremtid.

Mens vi satt på Anaheim Convention Center Arena, lå forventningene tykt i luften. Spenningen over at fansen var tilbake etter mange års fravær var til å ta og føle på, og selv om dette var min første BlizzCon, var det vanskelig å ikke la seg rive med av entusiasmen som fans med lang fartstid hadde.

Nedtellingen er over. Showet går live. Mike Ybarra går ut på scenen, og bortsett fra noen få rop fra deltakere som ønsker å ha et miniviralt øyeblikk, er alle stille. Et nytt Starcraft? Flere nyheter om denne uhåndgripelige overlevelses-IP-en? Disse ønskene var for usannsynlige til å bli hvisket, og det viste seg da heller ikke å være tilfelle da ingen av delene dukket opp. Men da Ybarra ble følelsesladet og takket de ansatte for det harde arbeidet og de turbulente årene de har gjennomgått, var det tydelig at selv om våre villeste drømmer ikke ble oppfylt på denne messen, fikk vi noe som føltes som i gamle dager.

Åpningsseremonien på BlizzCon 2023 var litt av et show, i hvert fall sett fra live-arenaen. Med stemningen, de flotte filmene og den svulmende musikken var det vanskelig å ikke umiddelbart gå ut og forhåndskjøpe de tre kommende World of Warcraft -utvidelsene, et eksemplar av Diablo IV og noen Hearthstone -kortpakker. I bunn og grunn hadde showet altså fungert. Til tross for all bagasjen føltes det i en time som om Blizzard var tilbake for fullt. Warcraft Rumble ble lansert, Overwatch 2 s nye helt var spillbar hele helgen, og som nevnt World of Warcraft viste frem hele tre nye utvidelser i tillegg til å gå i detalj på den vi får neste år.

Bortsett fra den rene hypen rundt åpningsseremonien, la Blizzard mye arbeid i å gjøre hallene i konferansesenteret levende. Å vandre rundt i gigantiske rom sentrert rundt Diablo, Overwatch og Warcraft var veldig gøy, i hvert fall de første gangene. De massive og intrikate statuene, scenografien og mer til gir en følelse av magi i hallene, men bortsett fra å se på alle de vakre tingene, er det ikke så mye å ta seg til. Dette gjelder spesielt hvis du ikke er en stor fan av køer. På et tidspunkt var det køer som strakk seg over flere haller, og de måtte avskjæres før de spredte seg utenfor messesenteret. Hva var folk villige til å vente i timevis på, spør du kanskje? Vel, for det meste var det for å betale for ekstra godbiter.

Det var noen kule gratistilbud, spesielt for fans av Diablo IV, men disse var ikke ubegrensede, og ting som gratis tatoveringer var borte om morgenen den første dagen. Men for Warcraft-fans som betalte hundrevis av kroner for å komme inn, måtte man betale ytterligere et par hundre for å få tak i alle plysjene, merkene og pinsene som ble tilbudt. Som sagt sto fansen mer enn gjerne i kø for å få tak i disse tingene, men det var egentlig ikke mer enn det. Køer for ting. Det var ikke så mange andre aktiviteter enn foto-ops, og selv om alle hallene var utrolig flotte å se på, føltes arrangementet ganske overfladisk. Igjen, det er vanskelig å kritisere denne typen ting, fordi det er så subjektivt og fansen var glad for å vente, men kanskje vi i fremtidige BlizzCons kan se noen flere måter å bruke tiden vår på som ikke bare fører til at mer penger kommer ut av lommebøkene våre.

Til tross for dette var auraen til stede på BlizzCon. Det er vanskelig å fange den i tekst, men det var en følelse av at studioet hadde støvet av seg etter de siste årene og var på beina igjen. Det er fortsatt problemer med inntektsgenerering, men i alle gruppeintervjuene vi deltok i, snakket utviklerne konsekvent om å lytte til fansen, ta til seg tilbakemeldingene og gå videre med dem. Det er mulig at Blizzard aldri kommer tilbake, for det er vanskelig å si om det noen gang har eksistert, eller om fansen bare har en oppfatning av det. Når vi ser fremover, virker det imidlertid som om studioet gjør sitt beste, men jeg er fortsatt forsiktig, for selv den beste fot kan når som helst trå feil.