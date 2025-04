Oppsummering av Nintendo Switch 2 Direct: Alle kunngjøringer og avsløringer

HQ

Nintendo Switch 2 Direct er avsluttet, og det var en stor en. Showet varte i nesten en time og presenterte dypere blikk på selve konsollen og samlingen av spill som den vil støtte ved debut. Med tanke på at mye ble pakket ut, kan det hende du leter etter en kortere oppsummering av hva som skjedde og hva som ble presentert. I så fall trenger du ikke lete lenger.

Vi har samlet alle kunngjøringene og avsløringene på ett sted i denne artikkelen, og oppsummert og krympet ned den relevante informasjonen for hver av dem til en mer kondensert form. Så sett deg godt til rette og ta en titt på alt som skjedde under dagens megapresentasjon.

Lanseringsdato og pris for Nintendo Switch 2

Det viktigste å merke seg er at konsollen lanseres 5. juni. Den vil også ha en varierende MSRP som avhenger av om du bare henter konsollen eller tar tak i pakken med det nye Mario Kart -spillet. Disse prisene er som følger :

Konsoll: £395.99 / €469.99 / $449.99



Konsoll med Mario Kart: £429.99 / €509.99 / $499.99



For ytterligere priser på pakker og tilbehør, gå over her for å lese mer.

Hva følger med i esken?

Hva får du i Nintendo Switch 2 konsollpakken? Alt som er oppført nedenfor.

Nintendo Switch 2-konsoll



Joy-Con 2-kontrollere (L+R)



Joy-Con 2 grep



Joy-Con 2-stropper



Nintendo Switch 2-dokk



Ultra høyhastighets HDMI-kabel



Nintendo Switch 2 vekselstrømadapter



USB-C ladekabel



Spesifikasjoner for Nintendo Switch 2

Det er mye å gå gjennom i denne forbindelse, så hvis du er interessert i en dypere analyse, kan du lese vår dedikerte tekst om saken. Ellers er sammendraget som følger :



7,9" LCD-skjerm på 1080p og 120Hz med HDR-støtte



Magnetisk festede Joy-Cons



USB-C-porter på bunnen og toppen av enheten



Nytt og mer stabilt kickstand



Kraftigere CPU og GPU



Støtte for 3D-lyd i håndholdte enheter og bordplater



256 GB intern lagringsplass og kompatibilitet med MicroSD Express-kort for mer lagringsplass



Nintendo Switch 1 bakoverkompatibel



4K-oppløsning og 120 FPS bildefrekvens når den er koblet til en dockingstasjon



GameChat og GameShare

Denne smarte funksjonen er meningen med "C"-knappen på høyre Joy-Con. GameChat er navnet, og det er egentlig et partysystem som kan gjøre det mulig for brukere å kommunisere med hverandre i grupper på opptil fire. Det har videofunksjoner som gjøres tilgjengelige via en ny Camera -periferiutstyr, skjermdelingselementer og foreldrekontroll for de som trenger det. Du kan finne mer om GameChat her.

GameShare er en måte for konsollbrukere å spille spill lokalt uten å måtte dele ett par Joy-Cons. Nå kan du spille spill lokalt på forskjellige Switch 2 -konsoller ved å dele tilgangen til dem. På en måte er det en videreføring av den lokale spillingen som DS-brukere hadde tilgang til. Du finner mer informasjon her.

Nintendo Switch Online

Jepp, online-tjenesten vil være tilgjengelig for Switch 2 konsollbrukere og vil være nødvendig for å få tilgang til mange av de nye sosiale elementene. De som ønsker å teste GameChat gjennom denne tjenesten, kan få tilgang til en begrenset prøveperiode som varer til 31. mars 2026. Etter dette vil funksjonen være låst bak tjenesten.

Ellers vil Switch Online -brukere snart få tilgang til et bibliotek med GameCube-klassikere, ettersom konsollen blir introdusert til tjenesten. Spillene som den vil debutere med, er følgende :



F-Zero GX



The Legend of Zelda: The Wind Waker



SoulCalibur II



Det vil også bli lansert en egen GameCube-kontroller som en del av dette.

Switch 1 oppgraderte spill

Før vi kommer til de nye spillene, la oss snakke om de eksisterende spillene. For nåværende Switch 1 -brukere vil det glede deg å vite at mange av de eksisterende spillene blir oversatt til den kommende plattformen, og at dette vil inkludere forbedringer på mange fronter.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild og The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom får begge denne behandlingen, med blant annet bedre ytelse og grafikk, og også en ny opplevelse på enkelte steder. Dette vil være tilgjengelig ved konsollanseringen 5. juni.

Kirby and the Forgotten Land I tillegg kommer Star-Crossed World, som introduserer en ny historie å oppleve og nye Mouthful Modes å mestre. Bedre ytelse er også på bordet når dette kommer 28. august.

Super Mario Party Jamboree Switch 2 vil bli forbedret med bedre ytelse og til og med flere aktiviteter og minispill som utnytter Switch 2s nye funksjoner. Dette inkluderer musekontroller, den innebygde mikrofonen og til og med kameraet for alle som eier det. Denne versjonen lanseres 24. juli.

Metroid Prime 4: Beyond Switch 2 får også en Switch 2 -utgave som tilbyr grafiske moduser. Quality tilbyr 4K/60FPS-action og Performance leverer i stedet 1080p/120FPS, og begge har HDR-støtte. Dette vil være tilgjengelig når spillet debuterer en gang i år.

Til slutt vil Pokémon Legends: Z-A også tilby forbedret ytelse og bildefrekvens når det debuterer på konsollen.

Tredjepartsporter

Mange tredjepartsspill er også planlagt for Switch 2 enten ved lansering eller kort tid etter. For å spare litt tid har vi laget en liste over alle disse spillene nedenfor, med tilgjengelige utgivelsesdatoer.



Hades II - 2025



EA Sports Madden NFL



EA Sports FC



NBA 2K



WWE 2K



Split Fiction - 5. juni



Cyberpunk 2077 - 5. juni



Final Fantasy VII: Remake - Intergrade



Street Fighter 6 - 5. juni



Civilization VII - 5. juni



Hogwarts Legacy - 5. juni



Bravely Default Flying Fairy HD Remaster - 5. juni



Borderlands 4 - 2025



Tony Hawk's Pro Skater 3+ 4 - sommeren 2025



Elden Ring - Tarnished Edition - 2025



Yakuza 0 Director's Cut - 5. juni



Fortnite - 5. juni



Enter the Gungeon 2 - 2026



Hitman: World of Assassination - 5. juni



Project 007



Starseeker: Astroneer Chronicles



Daemon X Machina Titanic Scion



Deltarune



Survival Kids



Star Wars Outlaws



Hollow Knight Silksong



Helt nye kunngjøringer fra tredjeparter

De fleste tredjepartsnyhetene var relatert til porteringer til Switch 2 -konsollen, men det var også noen helt nye kunngjøringer. Kanskje den mest bemerkelsesverdige av gjengen var The Duskbloods fra FromSoftware, et spill som fikk vår kjære Alberto til å skumme ved munnen og tro at det opprinnelig var Bloodborne 2... Dette blir regissert av Hidetaka Miyazaki, og vi vil lære mer om det 4. april.

Ellers møtte vi også Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, et nytt kapittel i musuo-serien. Dette utforsker historien like før Tears of the Kingdom og er under utvikling av Koei-Tecmo Games med planlagt lansering i vinter.

Det vil også bli lagt til noen teknologidemo-lignende spill, blant annet Drag x Drive, som vil lanseres til sommeren og fungere som en måte å vise frem musefunksjonene til de nye Joy-Cons på. Dette spillet vil være et rent 3v3 online-spill.

Til slutt har vi Nintendo Switch 2 Welcome Tour, som bruker minispill, tekniske demoer og ekstra interaksjoner for å hjelpe fansen med å bli kjent med den nye konsollen. I hovedsak kan du forvente noe i retning av det Astro's Playroom gjorde for PlayStation 5.

Nytt førstepartsspill: Mario Kart World

Den store lanseringstittelen som skal gå sammen med Switch 2. Kjent som Mario Kart World og ikke Mario Kart 9, vil denne utgaven tilby nye baner, forbedret grafikk, utallige føreralternativer, lovende nye cuper, en rekke spillmoduser og mer. Vi blir fortalt at dette spillet vil tilby opptil 24 syklister per løp, vil ha nivåer med stedstema som endres avhengig av vær og tid på dagen, fritt kjørbare nivåer som er tilgjengelige via Free Roam -modus, en komplett Photo Mode, grindskinner og veggkjøring for å krysse, og alt dette 5. juni i tråd med Switch 2s debut. Les mer om Mario Kart World her.

Åh, og det vil være en Direct dedikert til spillet 17. april kl 14:00 BST / 15:00 CEST, så følg med på det.

Nytt førstepartsspill: Kirby Air Riders

Fra den legendariske Masahiro Sakurai, regissøren av Super Smash Bros. Ultimate, Kirby Air Riders er en fortsettelse av Air Ride -serien som lages i samarbeid mellom HAL Laboratory og Sora. Det er en racing-action-tittel som vil lanseres på Switch 2 en gang i 2025, og utover det vet vi ikke så mye mer om spillet...

Nytt First-Party-spill: Donkey Kong Bananza

Den kanskje mest spennende nyheten på Direct, EAD Tokyos store 3D-plattformspill, var ikke en oppfølger til Super Mario Odyssey, men i stedet et nytt Donkey Kong -eventyr. Dette er kjent som Donkey Kong Bananza, og lanseres 17. juli, og vi overlater til den offisielle beskrivelsen å sette litt ekstra farge på det hele.

"Krasj, slå og klatre gjennom nesten alt på DKs vei, og riv av biter av terrenget for å svinge deg rundt og kaste deg ut på banebrytende utforskning. Jo mer som rives ned med kraftige slag, desto flere områder åpnes det for å oppdage."

Gå hit for å lære mer om spillet.