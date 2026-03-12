Opptil 3,2 millioner fordrevet i Iran på grunn av krig - rapport

HQ

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har opptil 3,2 millioner mennesker blitt drevet på flukt i Iran siden konflikten startet 28. februar.

Organisasjonen anslår at mellom 600 000 og 1 million husholdninger har flyktet fra hjemmene sine, og mange har forlatt Teheran og andre større byer til fordel for nordlige regioner og landlige områder på jakt etter sikkerhet. Humanitære tjenestemenn advarer om at antallet kan fortsette å stige så lenge fiendtlighetene vedvarer.

Krisen påvirker også sårbare flyktninggrupper i Iran, særlig afghanere som er avhengige av begrensede støttenettverk. FN har oppfordret alle parter til å beskytte sivile, opprettholde humanitær tilgang og holde grensene åpne for dem som søker sikkerhet.

