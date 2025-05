Opptøyer i Paris etter PSG-seier, inkludert dramatisk påkjørsel som etterlater en kritisk skadd

HQ

Feiringen av semifinaleseieren i Champions League over Arsenal for Paris Saint-Germain Arsenal i Champions League-semifinalen ble kaotisk og spesielt dramatisk i en gate i den franske hovedstaden. Flere videoer på sosiale medier har vist en Mercedes-bil som kjører over en gruppe mennesker i Rue Christophe Collomb, ifølge RMC Sport.

Ifølge lokale rapporter ble tre personer skadet, og en av dem ble etterlatt i kritisk tilstand. Andre supportere jakter på bilen, og de involverte forlot bilen og flyktet til fots, mens bilen ble satt i brann. De er ennå ikke identifisert.

Denne bilhendelsen var den mest dramatiske i en kaotisk natt i Paris, med opptøyer, plyndring og politiangrep, der enkelte hettekledde supportere kjempet mot politiet. 47 personer ble arrestert under hendelsene, som startet allerede før kampen begynte, og til og med før sluttsignalet, da seieren virket sikker, og som konsentrerte seg på Champs-Élysées og rundt Parc des Princes-stadionet.