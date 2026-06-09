Opptøyer, vold og kaos i New York etter Knicks’ nederlag i NBA

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Sinte New York Knicks-fans, etter å ha sett laget sitt tape mot San Antonio Spurs i kamp 3 av NBA-finalen, gikk løs på Spurs-fansen i voldelige og kaotiske scener i gatene rundt Madison Square Garden mandag kveld. Til tross for økt sikkerhet i forbindelse med Donald Trumps tilstedeværelse, brøt det ut opptøyer allerede før kampen startet, da hundrevis av fans ikke fikk komme inn på Madison Square Garden.

Ifølge New York Post begynte fans å vandalisere byen, knuse grener, slå på frontrutene til parkerte biler og gule drosjer, og til og med rive ned et busskilt som deretter ble brukt som våpen, som vist i en video.

Andre videoer på sosiale medier viser Knicks-fans som jager og angriper Spurs-fans. Minst én person ble arrestert for å ha angrepet en politibetjent, og seks ble pågrepet for urolig oppførsel

Forrige helg, mens Knicks spilte i San Antonio, samlet flere fans seg fortsatt rundt Madison Square Garden for en visningsfest, noe som resulterte i flere arrestasjoner, og en politibetjent ble slått i ansiktet og måtte sys. New Yorks borgermester Zohran Mamdani sa at «New Yorkere er med rette begeistret over Knicks' historiske finaleplass, og vi ønsker at fansen skal feire dette øyeblikket sammen. Det er imidlertid ikke plass for vold, og ingen toleranse for angrep på politibetjenter» (via CBS).

Knicks spiller igjen onsdag kveld, og deretter drar de tilbake til San Antonio for kamp 5. Hvis Knicks vinner de to kommende kampene, vil de vinne NBA-mesterskapet, det første siden 1973, i San Antonio.