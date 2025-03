Opptrapping i Gaza: Tunge israelske angrep dreper over 250

HQ

Himmelen over Gaza ble nok en gang opplyst da israelske luftangrep rev gjennom nabolag, la bygninger i ruiner og sendte røykskyer opp i luften, opplyste palestinske helsemyndigheter tirsdag.

De palestinske helsemyndighetene rapporterte om minst 254 døde, mange av dem barn, og kroppene deres var pakket inn i blodige, hvite laken og stablet på overfylte sykehus som allerede var overbelastet av 15 måneder med ubarmhjertige bombardementer.

Angrepene, som var langt mer omfattende enn de siste målrettede droneangrepene, markerte en dramatisk opptrapping i Israels kampanje mot Hamas, og statsminister Benjamin Netanyahu lovet å bruke stadig større militær styrke for å sikre frigivelsen av de gjenværende gislene.

Evakueringsordrer gikk som et ekko gjennom Gaza, og familier som hadde vendt tilbake under våpenhvilen, ble tvunget til å flykte på nytt. I mellomtiden anklaget Hamas Israel for å ha brutt våpenhvilen, noe som etterlot 59 gisler i uvisshet og regionen på randen av en større konflikt.