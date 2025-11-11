Oppvekstskildringen Mixtape er blitt utsatt til 2026

HQ

Et spill som har vakt stor oppmerksomhet hver gang det har blitt vist frem, er Mixtape fra Beethoven & Dinosaur (skaperne av det kritikerroste The Artful Escape). Tanken var at den skulle lanseres i år, men tiden er utvilsomt i ferd med å renne ut.

Det innrømmer utviklerne, som nå har lagt ut en ny trailer på Bluesky der de på sjarmerende vis bruker sangtitler til å formidle den triste nyheten om at Mixtape utsettes til 2026, uten at det er oppgitt noen eksakt dato.

Eventyret har en tydelig 80-tallsinspirert setting og foregår i løpet av en dag, der vi følger minnene til tre tenåringer som en slags Mixtape. Dette inkluderer ting som det første kysset, et besøk i en forlatt fornøyelsespark, skateboarding og til og med den siste dansen i det som forhåpentligvis vil bli et minneverdig eventyr. Inspirasjonen er tydelig hentet fra klassiske coming-of-age-filmer, og Mixtape vil bli utgitt på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Det vil også være inkludert i Game Pass fra dag én.