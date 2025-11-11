Oppvekstskildringen Mixtape er blitt utsatt til 2026
Dessverre får vi ikke være med når tre venner begir seg ut på et siste eventyr før high school er over før neste år...
Et spill som har vakt stor oppmerksomhet hver gang det har blitt vist frem, er Mixtape fra Beethoven & Dinosaur (skaperne av det kritikerroste The Artful Escape). Tanken var at den skulle lanseres i år, men tiden er utvilsomt i ferd med å renne ut.
Det innrømmer utviklerne, som nå har lagt ut en ny trailer på Bluesky der de på sjarmerende vis bruker sangtitler til å formidle den triste nyheten om at Mixtape utsettes til 2026, uten at det er oppgitt noen eksakt dato.
Eventyret har en tydelig 80-tallsinspirert setting og foregår i løpet av en dag, der vi følger minnene til tre tenåringer som en slags Mixtape. Dette inkluderer ting som det første kysset, et besøk i en forlatt fornøyelsespark, skateboarding og til og med den siste dansen i det som forhåpentligvis vil bli et minneverdig eventyr. Inspirasjonen er tydelig hentet fra klassiske coming-of-age-filmer, og Mixtape vil bli utgitt på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Det vil også være inkludert i Game Pass fra dag én.