OpTic Texas taper tredje strake Call of Duty League Major-finale, mens Los Angeles Thieves feier Major III-turneringer

Det har vært en ganske episk Major III-periode i 2026 Call of Duty League-sesongen for Los Angeles Thieves, ettersom organisasjonen ikke bare har vunnet Minor I-arrangementet for noen uker siden, men laget har også sikret seg den mer betydningsfulle Major III-tittelen også.

Etter en travel helg med action, klarte LA Thieves til slutt å sende OpTic Texas i den store finalen, et resultat som gikk 4-3 i førstnevnte favør og så det texanske laget på vei hjem i hjertesorg for den tredje strake majoren denne sesongen.

Jepp, mens mange vil feire LA Thieves' seier, vil andre kanskje legge merke til trenden som OpTic Texas viser ved at laget har nådd finalen i alle de tre majorene denne sesongen og deretter tapt dem, først mot Paris Gentle Mates, så mot FaZe Vegas, og nå mot LA Thieves. Vil OpTic endelig komme over kneika i major IV?

Det skal bemerkes at OpTic Texas' problemer ikke er så ille, ettersom de jevne resultatene gjør at laget ligger på en komfortabel andreplass i sesongens sammenlagtliste, med LA Thieves nå på fjerdeplass. Når det gjelder når vi får se begge lagene neste gang, starter Major IVs kvalifiseringskamper 29. mai med en mindre som følger i begynnelsen av juni og hovedmajorhelgen i slutten av juni.