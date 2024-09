Optimus Prime får en sjokoladeaktig forvandling

HQ

Har du noen gang lurt på hvordan en Autobot ville sett ut hvis den var laget av sjokolade? I så fall har mestersjokolatier Amaury Guichon svaret for deg.

For å markere den kommende ankomsten av Transformers One har kunstneren laget en kopi av Optimus Primes hode utelukkende av sjokolade. Det er en svært detaljert modell i Primes karakteristiske blå og sølvfargede fargevalg, med lysende øyne, og den er sannsynligvis ganske nær en 1:1-kopi også, for den er helt enorm.

Spørsmålet nå er selvfølgelig hvor lang tid det vil ta noen å sluke en sjokoladeaktig kreasjon av denne størrelsen og skalaen, men uansett hva svaret vil være, kan du se hele Guichons byggeprosess i videoen nedenfor.

