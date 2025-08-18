Opus: Prism Peak - Når magi kommer gjennom kameralinsen

HQ

Selv i dag, så mange år senere, husker jeg fortsatt mye av Firewatch godt. Men det var ikke bare på grunn av den unike fortellerstilen eller kunstdesignen, i en tid da indiespill begynte å ta av i stor stil, men ennå ikke hadde fått innpass hos mainstream. Firewatch var en av titlene som bidro til at uavhengige utviklinger fikk den vekten de har i den generelle videospillbransjen i 2025. Og skaperne har etter det praktisk talt forsvunnet fra kartet.

Heldigvis åpnet et spill som det en vei for andre narrative spill å følge, med sine historier og temaer, gjennom årene. Nå gir Sigono og Shueisha Games oss en ny historie, emosjonelt ladet og med en dybde som virker minneverdig, i Opus: Prism Peak. Jeg fikk prøve en demo på rundt 40 minutter før utgivelsen i høst, med bare et par spillscener og en introduksjon av hovedpersonene, og jeg tror det er en av de enkle, men sjelfulle titlene som vil bidra til å bekjempe de kalde og triste vinterdagene som kommer.

Opus: Prism Peak kommer fra skaperne av Opus-serien (The Day We Found Earth, Rocket of Whispers, og Echo of Starsong), en serie historier som har mye dybde i seg, og du må se nøye etter for å avdekke deres hemmeligheter og sanne bakgrunnshistorie. Dette er flotte titler som har solgt i over 13 millioner eksemplarer, og som nå tar sikte på å berøre enda flere hjerter med Prism Peak. Det er historien om en mann midt i en midtlivskrise, separert og uten en livsplan, som bestemmer seg for å vende tilbake til hjembyen for å delta i begravelsen til besteforelderen, hans egentlige foreldrefigur. Det var denne personen som lærte ham kunsten å fotografere, og som oppmuntret ham til å oppsøke det spesielle i verden rundt oss.

Men på vei til sitt gamle hjem er Eugene nær ved å kjøre over en tenåringsjente, og sammen går de seg vill i skogen, på et slags magisk sted befolket av dyreånder, mens de forsøker å nå toppen av fjellet. Historiene deres, samt stedene og personene som bebor dem, synes å være mer sammenvevd enn de ser ut til å være. Alt er omgitt av en atmosfære av magisk realisme som hele tiden minner om Spirited Away, mens Eugene interagerer med andre karakterer og objekter, hovedsakelig gjennom besteforeldrenes gamle kamera.

Det føles mer som en lineær historie enn et puslespill-eventyr, og det er veldig få muligheter for å gå seg vill, så vidt jeg kunne se. Grensesnittet kunne ikke vært enklere, med bare 2-3 handlinger. Fotograferingen ser imidlertid ut til å ha et ekstra poeng, med muligheter for å endre lukkertid, fokus og mer manuelt. Traileren våger seg på at det også finnes et zoomobjektiv, så denne demoen lar deg bare se en liten del av totalen. Det finnes også forbruksartikler til kameraet, som for eksempel rengjøringssett, så det er fortsatt mye uvisst om hva Opus: Prism Peak kan gi oss.

Det som er et minus (selv om dette er en tidlig testversjon, så jeg er ikke spesielt bekymret), er at bevegelse og lysutforskning føles klumpete med de nåværende tastaturkontrollene. Kontrollerkontrollene fungerte heller ikke (noe som uten tvil vil være i den endelige versjonen, ettersom den også kommer til Nintendo Switch -familien av konsoller), og generelt har menyene og alternativene for å tilpasse opplevelsen fortsatt litt arbeid å gjøre. Det viktigste er at jeg syntes den korte tiden jeg tilbrakte sammen med Eugene og hans unge reisefølge var herlig, og jeg tror dette nye spillet i Opus -serien kommer til å bli en hit igjen.