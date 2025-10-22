Orban bekrefter at planene for Trump-Putin-toppmøtet fortsatt er i gang

HQ

Ungarns statsminister Viktor Orban sa nettopp at forberedelsene til det planlagte møtet mellom Trump og Putin i Budapest fortsatt er i gang, til tross for de siste forsinkelsene.

Toppmøtet, som Donald Trump opprinnelig satte på pause etter at Russland nektet å gå med på en umiddelbar våpenhvile i Ukraina, er fortsatt uten en bekreftet dato.

Orban bemerket at utenriksministeren hans er i Washington for å fortsette koordineringsarbeidet, og signaliserte at han er innstilt på å være vertskap for det han kaller et "fredstoppmøte".

"(Ungarns utenriksminister Peter) Szijjarto er i Washington. Forberedelsene til fredstoppmøtet fortsetter. Datoen er fortsatt usikker. Når tiden er inne, vil vi avholde det."

Den ungarske lederen, som er kjent for sine tette bånd til både Trump og Putin, har møtt kritikk i EU på grunn av sin pågående tilpasning til Russland.

