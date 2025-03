Orban innfører priskontroll på matvarer midt i inflasjonsbølgen

HQ

Ungarns statsminister Viktor Orban har innført nye priskontroller på 30 viktige matvaregrupper i et forsøk på å dempe den skyhøye inflasjonen, som fortsatt er den høyeste i EU (via Reuters).

Tiltaket kommer samtidig som husholdningene fortsetter å føle presset fra stigende kostnader, med en økning i matvareprisene på 7,1 % det siste året, noe som har forsterket bekymringene for overkommelige priser, økonomisk stabilitet og den langsiktige effektiviteten av myndighetenes inngripen.

Selv om myndighetene argumenterer for at en begrensning av prismarginene i detaljhandelen vil lette forbrukernes byrder, advarer økonomiske analytikere om at slike tiltak tidligere har slått tilbake og ført til utilsiktede markedsvridninger.

Samtidig står Ungarns nasjonalbank overfor stadig større utfordringer, ettersom landets vedvarende inflasjon truer pengepolitikken og den økonomiske stabiliteten. Inntil videre gjenstår det å se om disse kontrollene vil føre til lettelser eller ytterligere belastninger for Ungarns økonomi.