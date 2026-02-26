Orbán krever at EU sender en delegasjon for å inspisere skadene på Druzhba-rørledningen

HQ

Ungarns statsminister Viktor Orbán har bedt EU om å sette i gang et undersøkelsesoppdrag for å vurdere skadene på Druzhba-rørledningen i Ukraina, ifølge et brev som Reuters har sett. Han sier at eksperter fra Ungarn og Slovakia bør delta i arbeidet med å verifisere rørledningens status.

Orbán antyder at dette kan bidra til å løse det politiske uføret rundt det store EU-lånet til Ukraina. Ungarn har blokkert både nye sanksjoner mot Russland og den økonomiske pakken, med henvisning til at oljestrømmen gjennom rørledningen er stanset etter skader som ifølge Kiev ble forårsaket av russiske streiker i slutten av januar...