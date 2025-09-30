Orban sier at Ukraina "ikke er et suverent land" etter dronekonflikten med Zelenskij "Ukraina er ikke et uavhengig land, ikke et suverent land," sa den ungarske statsministeren i et regjeringsvennlig politisk talkshow.

HQ For et par dager siden anklaget Ukraina uidentifiserte rekognoseringsdroner for å ha krysset landets vestgrense, og antydet at de kan ha kommet fra Ungarn. Dette førte til en konflikt mellom Orban og Zelenskij. I går sa Orban for eksempel at Zelenskij er "i ferd med å miste forstanden". I dag kastet han enda flere ord på bålet: "Jeg stoler på mine ministre, men la oss si at den (dronen) fløy noen meter over der, hva så? Ukraina er ikke et uavhengig land, ikke et suverent land," sa den ungarske statsministeren i et regjeringsvennlig politisk talkshow. "Vi støtter Ukraina, Vesten støtter det, vi gir det våpen. Ukraina bør ikke oppføre seg som om det er en suveren stat." Hva synes du om de siste kommentarene hans? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go! Viktor Orban og Volodymyr Zelenskij // Shutterstock