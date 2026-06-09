Orbitals lanseres 3. september

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Orbitals, det nye co-op-spillet fra Shapefarm og Kepler Interactive, har fått sin utgivelsesdato. For alle som trodde de kanskje ville få en pause en gang i september, har vi dårlige nyheter, siden det slippes den 3.

Med stilig, anime-inspirert grafikk utspiller Orbitals seg i en retro galaktisk verden, hvor du må bruke futuristiske dingser for å holde skipet ditt flytende gjennom stjernene og utforske forlatte romstasjoner fylt med gåter og mer som du kan finne.

Med Hazelight som den dominerende kraften innen rene co-op-opplevelser for to spillere, gjenstår det å se om Shapefarm kan utfordre kongen og levere et flott spill som skiller seg ut i det overfylte markedet i september 2026.