Orcs Must Die! 3 er neste ukes Epic Games Store-freebie

Nok en uke, nok en spennende freebie gjort tilgjengelig på Epic Games Store!

Denne gangen Orcs Must Die! 3 er tilgjengelig 2.-9. mai. Tidligere en tidsbestemt eksklusiv på Google Stadia, ser denne action-tårnforsvarstittelen spillerne avverge horder av orker ved hjelp av et stort arsenal av feller og våpen. Spillet introduserte krigsscenarioer i serien, der spillerne kjempet mot noen av de største orkhærene som var samlet.

Før 2. mai er det imidlertid lurt å sørge for at du også får tak i INDUSTRIA og Lisa: Definitive Edition før det er for sent.