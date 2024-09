Orcs Must Die! Deathtrap har blitt "balansert rundt fire spillere og avslått for solo"

HQ

Alle som har spilt et Orcs Must Die!-spill tidligere vil være kjent med at serien alltid har hatt et samarbeidselement, selv om det har føltes betydelig enklere enn solo-opplevelsen. Dette vil ikke være tilfelle i det kommende Orcs Must Die! Deathtrap.

I en samtale med spillregissør Kyle Snyder fortalte han oss hvordan spillet er bygget opp slik at det først og fremst støtter samarbeid, og deretter har blitt justert for solospillerne der ute.

"Ironisk nok var de tidligere spillene designet og fokusert rundt enkeltspillere, og så var co-op bare der som et alternativ, og det betyr at co-op er rett og slett enklere. Det ble ikke gjort mye for å gjøre co-op mer utfordrende og vanskeligere, så du kan tolke det som at "dette er designet rundt co-op" uten at folk egentlig vet at det faktisk ikke var tilfelle.

"Så det vi har gjort her, er å balansere det rundt fire spillere, og deretter skrudd det ned for solo på mange forskjellige måter. Så ikke bare er det forskjeller i helse og skade på fiendene, ikke bare sørger vi for at alle disse krigsmagikerne er spillbare som solohelter, men det er også andre forskjeller som vi har lagt til nå ... hvis du spilte orker før, fikk du ikke alltid en ubegrenset pause mellom hver eneste bølge, ikke sant? Så hvis du spilte solo, måtte du løpe mye mer rundt og prøve å huske hva du skulle gjøre. Nå får du så mye tid til å legge en strategi som du trenger, og du kan starte bølgen når du vil, og vi har også endret tempoet på hvordan fiendene angriper deg.

"Så hvis du spiller solo, vet du at du ikke trenger å være på fire steder samtidig for å få det gjort, for vi har endret tempoet slik at du kan bevege deg mer komfortabelt rundt på kartet mens du slakter orker."

Ta en titt på hele intervjuet nedenfor for å høre om hvordan Unreal Engine 5 lar teamet utfolde sin kreative visjon for serien, og også hvordan feller nå er viktigere enn noen gang.