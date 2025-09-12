Ordboken saksøker Perplexity AI for feilaktig bruk av definisjonen av "opphavsrett"

HQ

I en av årets mer bisarre hendelser har Encyclopedia Britannica og Merriam-Webster, forlagsgiganten bak ordboken og et av de eldste forlagene med kontinuerlig drift, bestemt seg for at det er på tide å ta et oppgjør med kunstig intelligens.

Ifølge Reuters har forlaget gått til søksmål mot Perplexity AI med den begrunnelse at teknologien har krenket definisjonen av "copyright" som forlaget bruker i sine egne ordbøker, og fordi måten den kunstige intelligensen bruker begrepet på, faktisk er misbrukt. Jepp, en ganske belastende situasjon.

I søksmålet hevdes det at Perplexity "ulovlig har kopiert materialet deres og redusert inntektene deres ved å omdirigere nettrafikken deres til sine AI-genererte sammendrag", noe Perplexity ennå ikke har kommentert.

Kravet er å sikre uspesifisert økonomisk erstatning og en permanent ordre som vil blokkere Perplexity fra å misbruke noe av Encyclopedia Britannica og Merriam-Webster innhold også i fremtiden.

Dette er bare den siste utviklingen av AI-selskaper som er under beskytning for hvordan de samler inn og bruker innhold, det være seg i form av ulovlig opplæring av systemer eller bruk av innhold uten eierens tillatelse.