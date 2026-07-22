Order of the Sinking Star får en ny oversiktstrailer som skaper forventninger til PS5-lanseringen

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Da vi intervjuet Jonathan Blow om « Order of the Sinking Star, sa han at selv om spillet hadde potensial for en oppfølger, var han ikke sikker på om han ville lage noe lignende på grunn av hvor lang tid det tok å utvikle det. Etter å ha sett den nyeste traileren for « Order of the Sinking Star, er det lett å forstå Blows poeng, ettersom puslespillet hans har vært 10 år under utvikling.

Spillet skal endelig lanseres i år på PC, Nintendo Switch 2 og PS5, og den nyeste traileren bekreftet at tittelen kommer til Sonys plattform. Det er fortsatt ingen fastsatt utgivelsesdato, men Blow er sikker på at spillet kommer ut senere i år. Med over 1000 gåter som spillerne kan løse, ulike verdener å utforske og ulike avslutninger å oppdage, ser « Order of the Sinking Star ut som et spill vi garantert kommer til å fordype oss i.

I traileren nedenfor tar Blow oss gjennom mange av mekanikkene som kjennetegner « Order of the Sinking Star, inkludert hvordan gåtene og verdenene fungerer. En serie med verdener defineres vanligvis av én sentral mekanikk. Men når du kommer til et punkt der to veier og verdener kolliderer, må du kanskje balansere to mekanikker samtidig. Blow bruker eksemplet med speil som dukker opp i de mer heltefokuserte gåtene. Se selv nedenfor: