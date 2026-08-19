Order of the Sinking Star utgives i begynnelsen av oktober
Det omfattende puslespillet kommer ut 8. oktober.
Order of the Sinking Star, det neste spillet fra Jonathan Blow, skaperen av Braid og The Witness, har fått en utgivelsesdato. Spillet ble først avslørt på The Game Awards i 2025, og frem til nå hadde vi bare fått vite at det storslåtte fantasy-puslespillet skulle komme i 2026. Nå har vi en fast utgivelsesdato, og det er 8. oktober.
Kunngjøringen av utgivelsesdatoen kom sammen med en helt ny trailer som viser mer av gåtene og verdenen vi skal utforske i Order of the Sinking Star. Med rundt 1 400 gåter å løse er det umulig å vise alt, men vi får nok av en forsmak til å forstå hvor dyptgående denne opplevelsen er. Ifølge Blow selv tok det rundt ti år å lage spillet, og det ville ikke vært mulig uten teamet hans hos Thekla.
«Ved å skape en slags ‘superkollider’ for spilldesign klarte vi å samle ideer fra noen av bransjens mest briljante gåtedesignere. Jeg er takknemlig overfor alle som bidro til å hjelpe oss med å utvide grensene for hva som er mulig i et gåteeventyr. Vi gleder oss til at spillerne skal trå inn i denne verdenen og oppdage hvor dypt og komplekst det egentlig er,» sa han.
Blow gikk live på Twitch for å gi folk et nærmere innblikk i Order of the Sinking Star, men hvis du ønsker noen skriftlige inntrykk du kan gå gjennom i ditt eget tempo, kan du sjekke ut vår praktiske forhåndsvisning her.
Order of the Sinking Star Spillet lanseres 8. oktober for PS5, PC og Nintendo Switch 2.