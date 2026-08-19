Order of the Sinking Star utgives i begynnelsen av oktober

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Order of the Sinking Star, det neste spillet fra Jonathan Blow, skaperen av Braid og The Witness, har fått en utgivelsesdato. Spillet ble først avslørt på The Game Awards i 2025, og frem til nå hadde vi bare fått vite at det storslåtte fantasy-puslespillet skulle komme i 2026. Nå har vi en fast utgivelsesdato, og det er 8. oktober.

Kunngjøringen av utgivelsesdatoen kom sammen med en helt ny trailer som viser mer av gåtene og verdenen vi skal utforske i Order of the Sinking Star. Med rundt 1 400 gåter å løse er det umulig å vise alt, men vi får nok av en forsmak til å forstå hvor dyptgående denne opplevelsen er. Ifølge Blow selv tok det rundt ti år å lage spillet, og det ville ikke vært mulig uten teamet hans hos Thekla.

«Ved å skape en slags ‘superkollider’ for spilldesign klarte vi å samle ideer fra noen av bransjens mest briljante gåtedesignere. Jeg er takknemlig overfor alle som bidro til å hjelpe oss med å utvide grensene for hva som er mulig i et gåteeventyr. Vi gleder oss til at spillerne skal trå inn i denne verdenen og oppdage hvor dypt og komplekst det egentlig er,» sa han.

Blow gikk live på Twitch for å gi folk et nærmere innblikk i Order of the Sinking Star, men hvis du ønsker noen skriftlige inntrykk du kan gå gjennom i ditt eget tempo, kan du sjekke ut vår praktiske forhåndsvisning her.

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Order of the Sinking Star Spillet lanseres 8. oktober for PS5, PC og Nintendo Switch 2.