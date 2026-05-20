Order of the Sinking Star vil ha tre sluttspill som spillerne kan oppdage

Med mer enn 1000 gåter som spillerne skal løse i Order of the Sinking Star, visste indiespillveteranen Jonathan Blow at det kunne være et problem å få alle til å løse alt for å få rulleteksten til å rulle. Derfor har spillet flere "avslutninger", som alle kan føles tilfredsstillende hvis du bestemmer deg for at du har fått nok av magiske gåter.

"Da vi skjønte at spillet begynte å bli stort, dukket dette problemet opp. Du kan ikke forvente at alle skal like å spille dette gigantiske spillet; det er noe som heter å ha en tilfredsstillende tid med å spille et rimelig stort spill, og derfor strukturerte vi spillet slik at vi kan være maksimalt imøtekommende til det," forklarte Blow i et nylig intervju med oss.

"Det er tre sluttspill, og alle er egentlig gode sluttspill, så det er ikke slik at du får et dårlig sluttspill, og så må du jobbe hardere for å få et godt sluttspill ... det er et første sluttspill, og når du kommer til det, kan du anse deg selv som rimelig fornøyd med å ha fullført spillet, men for folk som ønsker å spille mer og vil fordype seg og gå videre, har vi lagt til rette for at de kan gjøre det og finne resten av spillet," fortsatte han.

For Blow var trikset å sørge for at folk ikke følte seg utenfor hvis de bestemte seg for ikke å fortsette spillet etter den første slutten, samtidig som det var nok grunn til at andre spillere kunne fortsette å løse gåter hvis de ikke var helt klare for å legge Order of the Sinking Star bak seg.

"Det er ikke nok å bare legge inn avslutningene, men du må føle at du virkelig er ferdig med spillet fra den første avslutningen, og ikke bare "åh, vi lot deg bare vinne etter å ha spilt en del av gåtene". Det er mindre tilfredsstillende, så en del av trikset er å holde den utvidede delen av spillet skjult, slik at du ikke føler at det forventes at du skal spille den før du kommer dit," sier han.

Ettersom Order of the Sinking Star lanseres senere i år, må vi vente litt for å se selv om alle spillets avslutninger er tilfredsstillende, men det er tydelig at Blow og teamet hans har lagt ned mye arbeid i å gjøre spillet overbevisende uansett hvor du bestemmer deg for å forlate det.