Oreo går til krig mot Aldi i USA på grunn av emballasjestrid

HQ

Hvis du har vært på Aldi, vet du at supermarkedet kan være litt sleipe når det gjelder emballasjedesign. I tillegg til mange kjente merkevarer i hyllene, finner du også Aldis egne "knock-offs" som ser ut til å gi kundene et billig alternativ.

Aldis Original-sjokoladesandwichkjeks med vaniljefyll ser for eksempel ut som og smaker som en Oreo. Spesielt når det gjelder emballasjen. Det er i hvert fall det selskapet bak Oreo - Mondelēz International - mener.

Ifølge rettsdokumenter via BBC har Mondelēz International anklaget Aldi for å ha forsøkt å "lure" kundene med "etterligningsemballasje". Det ser ut til at søksmålet kun gjelder Aldi US, ettersom den britiske merkevaren sa at den ikke er involvert i det hele tatt. Aldi US anklages for varemerkeinngrep, urettferdig konkurranse og uberettiget berikelse, og Mondelēz International krever erstatning.

Dette er ikke første gang en stor merkevare har forsøkt å takle Aldi. I Storbritannia gikk supermarkedskollegaen M&S til angrep på Aldis larvekake, fordi de mente den var en kopi av deres egen ikoniske kake. M&S tapte den kampen, men vi får se om Aldi kan vinne en annen.

Dette er en annonse: