Da jeg gikk inn i selskapet AceZone (noe som faktisk tok litt tid, siden jeg gikk meg vill på veien), kunne jeg ikke unngå å legge merke til mangelen på bling på kontoret deres. Jeg er vant til store lokaler, store kontorer, presserom og fine restauranter når jeg skal holde presentasjoner, men her var det enkelt, basic og helt inn til beinet. Det var også slik jeg møtte direktøren, Christian Poulsen.

En ting jeg elsker med et innovativt merke som dette, er gløden som brenner. Christian forklarte i detalj hvordan han brenner for å skape verdens beste headset for e-sport. Hvordan han samlet en gjeng råtne kapere og satte seil på lydens hav for å kapre de andre karavellene med støydemping og begrave skattene sine på markedet for gamere over hele verden. Frederick Byskov fra Astralis Fame, Søren Louis Pedersen, en innovatør utenom det vanlige, og han selv, en nystartet kaptein, som er utpekt til å føre denne ambisjonen ut i den virkelige verden.

En ting som var tydelig, var at dette ikke bare er ungdommer med en lidenskap for lyd. Jo, det har de, men den tekniske kunnskapen og forståelsen av hvordan, når, hva og hvorfor, sammen med en lang erfaring innen lyd og e-sport, har gitt dem et visst konkurransefortrinn. Ikke bare beskriver de hele oppsettet, fra hvilket lydspektrum de har valgt, hva de har laget spesielt for støyreduksjon og hvorfor headsettene deres er designet for å gi en bedre lytteopplevelse som helhet, men de har også tatt med proffspillerne i ligningen, og skapt de beste forutsetningene for gaming og prestasjoner i pressede situasjoner.

All verdens plass ville ikke være nok til å beskrive de tekniske beskrivelsene jeg kunne få fra Christian. Og for å være ærlig er jeg ikke engang sikker på om jeg klarer å oversette det ordentlig. Men det er to viktige ting som er verdt å understreke: Øret er en muskel. Det må trenes opp, men hvis du overtrener det, overbelaster det eller utmatter det, vil du få hjernetretthet. Sanseinntrykkene dine blir dårligere, og du vil ikke prestere på ditt beste, og kanskje ikke engang på et middelmådig nivå. Det er dette Christian Poulsen og AceZone tar sikte på å optimalisere.

Med best mulig lyd, rettet mot spilling og prestasjoner i et spillmiljø, unngår du å slite ut ørene. For akkurat som muskler blir ørene slitne hvis de ikke behandles riktig. Og dette kan overføres direkte til den andre poenget: AceZone har som mål å skape den beste opplevelsen, det beste prestasjonsmiljøet og den beste støydempingen. Kort sagt, den beste støtten for deg som spiller. Alt det andre som ble forklart, var egentlig irrelevant. AceZone ønsker å være best i sin nisje. Spørsmålet er, når vi forlater presentasjonen av selskapet og ambisjonene deres: Klarer de det?

Utstyret

Etter denne presentasjonen ble jeg geleidet gjennom det trolig minste produksjonsanlegget jeg noensinne har sett, og ble fortalt hvordan det fungerte. Det meste av hodesettet settes sammen i Danmark, og de avanserte hodetelefonene monteres for hånd i dette anlegget, mens de billigere hodetelefonene hovedsakelig monteres rundt om i verden. Noen av forretningshemmelighetene holdes imidlertid internt, så i bunn og grunn har alle et snev av AceZone-magien, fra nybegynnere til profesjonelle.

Så langt, så godt. Morten Kjær, Senior Audio Engineer, og også han som presenterer alle videoene, tok meg under sine vinger. Igjen var det mye teknisk, men jeg ble vist inn i ingeniørlaboratoriet deres - som mest av alt så ut som en studenthybel for wannabe-musikere. Men bortsett fra utseendet oppfylte det formålet, og det samme gjorde Morten, og jeg liker den avslappede stilen. Han presenterte alt det AceZone A-live kunne gjøre, det profesjonelle headsettet som bare kan brukes til turneringer og kan tilpasses med et profesjonelt lydoppsett, og akkurat som i reklamevideoene ble jeg helt satt ut. Det er fullstendig overraskende og ekstremt støydempende. Det er ALT de lover at det skal være. Og jeg prøvde også gimmicken Counter-Strike. Som proffene.

Det morsomme med Morten var hvor jordnær han var. Han brant for å skape verdens beste gamingheadset. Og han var stolt av det han presenterte. Og mest av alt var han ikke redd for å si at jeg skulle holde kjeft og lytte, eller at jeg tok feil. Og det liker jeg, for som alle som kjenner meg eller andre intervjuere vet, sier vi mye dritt, for det er jo meningen at vi skal få ærlige reaksjoner. Og det fikk jeg fra Morten. Det viktigste jeg fikk med meg fra ham om AceZone og headsettene? At de følger drømmene sine. Har de en idé? Det handler ikke om budsjett eller markedsverdi. Det er ambisjonene deres som betyr noe. Motivasjonen deres er å skape noe ekstraordinært. Og de nøyer seg ikke med å være gode nok.

Men alt dette høres jo bra og flott ut. Hva betyr det for headsettet i den virkelige verden?

Anmeldelser

Selvfølgelig har alle andre publikasjoner skrevet anmeldelser. Det har Gamereactor også gjort.

Men som anmeldelser går, og siden ikke alle faktisk vet hvor mange hertz et menneskeøre kan høre (jeg ble fortalt 20-20 000, mens mitt er nede i 20-14 000 fordi jeg er gammel etter AceZone-standarder. Ja, de kalte meg gammel. Så lite bryr de seg om mine følelser eller hvor mange millimeter en driver må være eller hva multiplikasjonsfaktoren er for mikrofonens avstand fra munnen, disse anmeldelsene klarer ofte ikke å informere noen som ikke er teknisk nerdete. Så jeg gikk ut i offentligheten. Jeg prøvde den ut på forskjellige mennesker. Gamle mennesker. Unge mennesker. Folk som ikke spiller. Folk. Meg selv. Kjæresten min. For i mine øyne (og ører) er det disse menneskene som bør vurdere å kjøpe denne typen hodesett.

Jeg tok det med til en liten spillkveld med noen venner, der vi spilte CS:GO, og her er reaksjonene deres mens de spilte med det eller prøvde det ut:

"ARGH Skru ned lyden, jeg hører alt så høyt og tydelig!!!" - Jimmi

"Hvorfor skjøt du ham ikke? Jeg hørte ham milevis unna? Kan du ikke høre noe?" - Anders

"Uh, det er litt av et metall den har. Det ser jammen dyrt ut." - Claus (person fra Jylland med lavt spillbudsjett)

Den gjengse oppfatningen var definitivt at dette headsettet var headsettet over dem alle, men noen av gamlingene følte at det var tungvint... men som en av dem sa: Jeg er gammel, har vondt i nakken og er vant til plastdritt, så det er klart det føles tungt når det er ekte vare.

Jeg lot den entusiastiske spillgutten min leke med den. Og han er helt begeistret. Ingen problemer med kabelen, ingen problemer med vekten. Bare ren spilleglede. Og han hadde sine fordommer om ledningen, men siden lyden, etter hans mening, overgår hans vanlige Logitech Pro Wireless for ikke å snakke om støydempingen som overdøver ALT, til og med lillebroren, er han helt solgt til dette headsettet. Dessverre har han ikke penger, og jeg vil ikke gi ham mine, så han leker bare med det når han får lov - noe som er en god forhandlingsposisjon når jeg vil at han skal rydde opp.

Så kom en av de virkelige testene: Kjæresten min. Jeg ba henne ta på seg Aspire og klippe plenen. Onde stemmer ville antydet at jeg gjorde dette for å få klippet plenen min, men nei, det var for eksperimentets skyld. Etter en stund, da hun var ferdig (du vet, jeg ville ikke avbryte henne mens hun jobbet), spurte jeg henne hvordan det var.

"Det fungerer fint. Jeg hører stemmene tydelig og får med meg alt, men jeg mener, jeg kan fortsatt høre gressklipperen, og det er ikke sånn at det er helt stille ute." - Anette

...og det var i dette øyeblikket jeg tenkte... stemmer?!? Jeg måtte spørre hva slags musikk hun hørte på, og til min store skrekk fikk hun ikke oppdraget. Vel, hun klippet plenen, men hun satte på en blodig podcast. Så hun fortalte at headsettet ikke var støyreduserende, for hun lyttet til to personer som satt stille uten bakgrunnsmusikk, og hun kunne høre dem tydelig....

Og til slutt tok jeg testen med å bruke A-Rise mens jeg hadde en snekker som brukte et elektroverktøy rett bak meg. Jeg satt og sang med, uten å høre noe som helst. Og dette var ikke Metallica eller Pantera, skrudd opp til maks. Dette var Dolly Parton - Working 9-5. og jeg hørte ikke noe annet enn den søte, beroligende stemmen hennes - ja, jeg kommer ikke til å slutte i jobben for en sangkarriere... men kanskje jeg får sparken når de hører at jeg synger.

Spillet er i gang - dommen

Plus ca change, plus c'est la meme chose. Et av favorittsitatene mine. Jo mer ting forandrer seg, desto mer forblir de de samme. Dette kan jeg ikke si om AceZone og headsettene deres.

De er tunge, men det er et spørsmål om å venne seg til det. Fordi de ikke er ubehagelige. De sliter ikke på musklene. De er ikke upraktiske eller i veien. De forbedrer måten du spiller på, når du spiller og støtter spillet ditt. Det er ikke noe perifert i spillet, det er en forbedring av hørselen. Og det utgjør hele forskjellen. Noe du bruker som en del av kroppen, i stedet for noe du setter på kroppen.

A-Rise. Mitt favorittheadset for gaming. Ja, jeg kan bruke noe annet til lettere spilling eller hvis jeg må bevege meg rundt og trenger et trådløst alternativ, men A-Rise er det ENESTE alternativet hvis du skal være en hardbarket proffgamer. Det finnes følelser for andre headset, du føler deg kanskje bedre på grunn av formen på ørene dine og så videre, men ytelsen til A-Rise gjør det umulig å bruke noe annet, hvis du går for fordelen ekte lyd i et spill kan gi deg. Og det er fordi AceZone er lydpurister. De lever og ånder og vil sannsynligvis også dø for den originale ekte lyden som gir deg muligheten til den beste spillopplevelsen.

A-Spire. Dette er en morsom en. Den har god støydemping, men på grunn av billigere materialer og mindre ørekopper er den beregnet på casual gaming. Den overdøver ikke motorveien hvis du sitter rett på den. Men for den vanlige spilleren vil den gjøre susen, og styrken ligger i allsidigheten. Den er lett. Den er komfortabel. Og det er fortsatt bedre enn alle andre støyreduserende hodetelefoner jeg har prøvd, i forhold til hvor enkelt det er å reise rundt med. Og jeg hater å innrømme det, men PR-sjefen i AceZone sa det til meg: Dette kommer til å bli kontorhodesettet ditt fremover, og dette var selvfølgelig en PR-sjef ... Han SKAL si slike ting. Men han hadde helt rett. Og kollegene mine sier det samme. Formen, størrelsen og støyreduksjonen er eminent.

Hvorfor er det da slik at AceZone ikke tar over verden? Hvorfor holder folk seg fortsatt til Razer, SteelSeries, Logitech og HyperX? For det første er AceZone kablet. Det finnes ikke noe trådløst alternativ for gaming. Og det bør det heller ikke være. Du kan ikke skape null latenstid i trådløs gaming, og uansett hva du prøver, vil du miste latenstid hvis du kutter ledningen. Det er fysikkens lov. Men folk ofrer latency for et trådløst alternativ. Hvis du er en proffspiller og vil at lyden skal gi deg de beste mulighetene for å vinne, må du bruke disse hodetelefonene.

Og dette bringer meg til det største problemet med dette headsettet: Prisen. A-Spire koster fra 319 euro og A-Rise fra 749 euro. Det gjør at innstegs- eller allsidighetsheadsettet deres er på nivå med de dyreste gamingheadsettene fra konkurrentene, mens turneringsheadsettet A-Rise er like enestående i pris som i ytelse. Men jeg må si at det er verdt det. For A-Spire er det helt uovertruffent å ha et helt stille kontormiljø og kunne spille i timevis uten å bli utmattet av lyden.

Det eneste klagepunktet jeg kan komme på, som kan avholde meg fra å anbefale dette headsettet til alle som har penger og ønsker å spille seriøst, eller som vil ha det beste for sine spillende barn, er at det rett og slett er for støydempende. Ja, A-Rise har en gjennomsiktighetsfunksjon, men ingen av de dumme, idiotiske tenåringsbarna mine ser ut til å skjønne hvordan de skal bruke den, så de skriker seg hese hver gang de bruker headsettet. Så ikke la barna dine få det. Kjøp det til barna som en unnskyldning, men behold det selv. For det er verdt det.