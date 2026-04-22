Original Avatar: The Last Airbender-stemmeskuespillerne ønsker å se den nye filmen på kino etter lekkasje

Aang: The Last Airbender Allerede i forrige uke ble filmen utsatt for betydelige forsinkelser, og ble deretter flyttet fra en kinolansering til en lansering på Paramount+. Som om ikke det var ille nok, lekket nylig hele filmen ut på nettet. Ikke noe vannmerke, ikke noe feil i bildene. Bare hele filmen, slik at alle og enhver kunne se den. Det har skapt litt av en storm på nettet. Animatørene bak filmen har sagt sitt om lekkasjen, og nå har også de originale stemmeskuespillerne fra TV-serien Avatar: The Last Airbender gitt sitt besyv med.

Som rapportert av Collider, på et panel på Supanova Melbourne, ble de originale stjernene for Aang (Zach Tyler Eisen), Sokka (Jack De Sena), Toph (Michaela Jill Murphy), Suki (Jennie Kwan) og Ty Lee (Olivia Hack), spurt om de hadde sett filmen på nettet. Hack hadde tydeligvis "skummet den", men mener at filmen bør slippes på kino, slik at fans som ikke ønsker å se den på nettet, har en sjanse til å støtte filmskaperne ved billettluken.

"Jeg har skummet den. Kunsten ser vakker ut. Her er greia mi. Hvis det skulle være den faktiske utgivelsen, ville det være som, 'ikke se den, fordi det tar bort fra billettinntektene'. Paramount har pengene mine. Jeg abonnerer allerede. Så jeg skumleste den, og bildene ser nydelige ut. Og jeg har ikke sett den ennå. Vis den på kino. Det er det jeg sier. Og når du ser den, kan du se. Det er virkelig spektakulært. Kunstverket er nydelig, og så, ja," sa Hack.

Paramount fortsetter å forsøke å stanse lekkasjene uansett hvor de blir lagt ut, men vi er ikke sikre på hva planen er for The Last Airbender-filmen fremover. Blir det en skikkelig markedsføring, eller vil filmen bare dukke opp på en streamer uten fanfare? Det er vanskelig å si om lekkasjen hadde stor innvirkning på planene for Aang: The Last Airbender, men det virker fortsatt tvilsomt at vi får en plutselig kinolansering.