Original Stitch-stemmeskuespiller i forhandlinger om å gjenta rollen sin i live-action-nyinnspilling

Selv om det har vært en enorm mengde kritikk og tilbakeslag rundt live-action-nyinnspillingen av Lilo & Stitch (som ser ut til å være tilfelle for alle live-action-nyinnspillinger fra Disney i disse dager), vil fans av animasjonsfilmene og TV-seriene bli glade for å vite at minst ett medlem av den originale rollebesetningen ser ut til å komme tilbake.

HQ

The Hollywood Reporter har uttalt at Chris Sanders - personen som både skrev og regisserte filmen fra 2002 og spilte hovedrollen i den som stemmen bak det elskelige titulære romvesenet, Stitch - er i "endelige forhandlinger" for å gjenta sin rolle i denne live-action-nyinnspillingen.

Med tanke på at Stitch sannsynligvis vil være CGI i filmen, virker det passende å bringe tilbake personen som bidro til å gjøre karakteren så ikonisk og elsket i denne nye versjonen av franchisen, noe som selv The Super Mario Bros. Movie bestemte seg for ikke å utforske, da den castet Chris Pratt som Mario og ikke mangeårig Mario-stemmeskuespiller, Charles Martinet.

Gjør dette deg mer spent på live-action Lilo & Stitch?