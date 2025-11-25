The Naked Gun kåret til tidenes beste komediefilm

HQ

Å kåre den beste filmen i en hvilken som helst sjanger kan være en vanskelig oppgave. Film er tross alt et subjektivt medium, og komedie kan være enda mer subjektivt. Men det blir vanskelig å finne noen som ikke i det minste trekker på smilebåndet av 1988-klassikeren The Naked Gun: From the Files of Police Squad!

Varietys liste over de 100 beste komediene gjennom tidene toppes av Leslie Nielsens eskapader som Frank Drebbin. The Naked Gun er spekket med vitser, og tar sikte på alt fra noir-filmene og politidramaene den parodierer, til profesjonell baseball og mat. Den står som en klassiker selv nesten 40 år etter utgivelsen, og selv om den nylige rebooten gjorde en grei jobb med å bringe tilbake originalens absurde humor, kan den ikke måle seg med Nielsens arbeid.

Vi skal ikke liste opp hele topp 100 her, men det finnes mange flere komedieklassikere ved siden av noen nyere favoritter. Sjekk ut hele topp 10-komediene som listet av Variety nedenfor :