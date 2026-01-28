Original Tomb Raider-stemmeskuespiller ser ut til å dukke opp i Amazons live-action-serie

HQ

Vi vet at Sophie Turner skal spille rollen som arkeologen og actionhelten Lara Croft i Amazons live-action-serie Tomb Raider. Men bare fordi Lara har fått et nytt ansikt og en ny stemme, betyr ikke det at serien ikke vil sette pris på menneskene som gjorde henne til et ikon. Spesielt ser det ut til at Laras opprinnelige stemmeskuespiller Keeley Hawes har fått rollen i serien.

Et bilde lagt ut av The Sun viser Hawes - som ga stemme til Lara Croft fra 2006 helt frem til 2025 for World of Tanks crossover - iført en lang frakk og bærer en handlepose. Det spekuleres i at hun kan spille Laras mor, Lady Amelia Croft, i serien, men ingenting er bekreftet ennå.

Med tanke på hvordan andre live-action spilltilpasninger har brukt originale stjerner, kan det være at Hawes bare har en cameo-opptreden. Men med tanke på at Hawes er en veteranskuespillerinne fra britisk TV, og ikke bare spill, føles dette som om det ville være bortkastet i Amazon-serien. Vi får håpe at en av de originale Lara-skuespillerne får litt mer spilletid her.