Original Witcher-forfatter sier at en viktig del av CD Projekt Reds spill er "narrativt feil"

Det var tydeligvis aldri meningen at Witcher-skoler skulle bli noe. Prøv å si det til CD Projekt Red, som har lagt denne historien inn i The Witcher-verdenen, og fremhevet forskjellene mellom skolene til de muterte monsterjegerne. Men ifølge den opprinnelige forfatteren Andrzej Sapkowski var ideen om Witcher-skolene noe han aldri hadde tenkt å skape.

"En enkelt setning om en 'ulveskole' fant på mystisk vis veien inn i The Last Wish", skrev Sapkowski i en Reddit AMA (takk, PC Gamer). "Jeg anså det senere som uverdig å utvikle og narrativt ukorrekt, til og med skadelig for handlingen. Derfor inkluderte eller refererte jeg aldri til noen Witcher Gryffindors eller Slytherins igjen. Aldri mer."

"Adaptere, særlig videospillfolk, har klamret seg til ideen med bemerkelsesverdig iherdighet og har mangedoblet disse 'witcher-skolene' på en fantastisk måte. Helt unødvendig", skrev Sapkowski.

Sapkowski fortsatte med å forklare at selv om han synes spillene og TV-seriene basert på verkene hans er fine, vil originalen alltid være hans foretrukne representasjon av The Witcher. Det er den uten skoler, bare så det er klart.