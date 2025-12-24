Originale Pokémon-design på nytt Uniqlo-samarbeid for å feire franchisens 30-årsdag

HQ

Pokémon og det japanske klesmerket Uniqlo har hatt flere samarbeid opp gjennom årene, men en kommende t-skjortekolleksjon for 2026 har fått fansen til å sperre øynene opp, ettersom den ser ut til å feire 30-årsdagen til lommemonstrene med noen av skapningenes originale design.

Det finnes en kolleksjon for voksne og barn på Uniqlos nettsted, for det meste med de samme designene, selv om du må suge inn magen hvis du vil ha på deg t-skjorten med Mewtwo eller Eeveelution. Dessuten ser det ut til at de voksne bare får kjedelige farger som hvitt, svart og gråblått. Ingen kul rød Charizard-t-skjorte for meg da, antar jeg.

Disse t-skjortene forventes å komme i slutten av mars neste år, og kommer sannsynligvis til å bli raskt utsolgt, slik tilfellet er med det meste av Pokémon-merchandise nå for tiden. Siden de teknisk sett ikke er i begrenset opplag, tror vi ikke at de kommer til å bli noe stort salgsobjekt for selgere, men disse samarbeidene varer ikke evig.

