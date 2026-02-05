Originalen Hollow Knight får Switch 2-behandling, gratis for eiere av Switch-spillet

HQ

En av de mest elskede indie-darlings gjennom tidene, Hollow Knight, vil se bedre ut og spille bedre på en Nintendo Switch 2 i nærheten av deg fra og med i dag. Som en del av Nintendo Direct: Partner Showcase-presentasjonen har Team Cherry kunngjort tilpasningen av klassikeren som gikk foran fjorårets Silksong.

Spillet vil dukke opp på Nintendo eShop i løpet av dagen, og de som har Switch-originalen kan laste ned en oppdateringsoppdatering gratis, slik det skjedde i fjor.

Spiller du Hollow Knight på nytt med bedre grafikk?