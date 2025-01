Oris lanserer ny Muppets-klokke inspirert av Miss Piggy

HQ

Etter klokken 2023, som hadde et grønt design og et lite bilde av frosken Kermit på urskiven, er Oris tilbake med en ny klokke inspirert av Muppetene, og denne gangen har vi fått en klokke med estetikken til Kermits kjæreste, Miss Piggy.

ProPilot X Miss Piggy-klokken, som selges for 2 500 pund (som faktisk er mer enn 1 000 pund billigere enn Kermit-klokken), har et livlig, varmrosa design. Klokken har kanskje ikke et bilde av Miss Piggy på urskiven, men den har en baguettdiamant klokken 12 og et portrett av figuren på baksiden.

Denne modellen er kun for seriøse Miss Piggy-samlere og -fans, ettersom prisen rett og slett gjør at de fleste ikke har råd til den. Likevel kan du alltids ta en titt på den, og forestille deg hvordan det ville være å være en sutrete grisedukke med sin egen diamantklokke.

Oris

