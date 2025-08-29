Orkanen Katrina: 20 år etter stormen

HQ

Siste nytt om USA . I dag er det 20 år siden orkanen Katrina herjet langs kysten av Mexicogolfen, la New Orleans under vann og tvang utallige familier fra sine hjem. To tiår siden den mest ødeleggende katastrofen i USAs historie.

Siden den gang har massive investeringer skapt et sterkere nettverk av demninger, pumper og flombarrierer som har forbedret byens forsvarsverk. Likevel advarer klimaforskere om at varmere hav og kraftigere nedbør kan føre til fremtidige stormer med lignende eller større intensitet.

"Jeg tror ikke vi er forberedt på en ny Katrina, og vi blir dårligere forberedt for hver dag som går, ettersom det snakkes om å demontere FEMA", sier Dr. Irwin Redlener, grunnlegger og seniorrådgiver for Columbia Climate School's National Center for Disaster Preparedness.

Tror du vi er bedre forberedt enn for 20 år siden?