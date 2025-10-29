Orkanen Melissa er på vei mot Cuba etter å ha herjet Jamaica

HQ

Etter å ha herjet Jamaica med vindstyrker på opptil 295 km/t, er orkanen Melissa, den kraftigste stormen som noensinne har truffet øya, nå på vei mot Cuba, der den stadig mister intensitet før den setter kursen ut i Atlanterhavet.

Ifølge Reuters nådde stormen land nær byen New Hope, godt over minimumshastigheten på 157 mph (252 km/t) for en kategori 5-storm, og forvandlet deler av det sørvestlige Jamaica til et hav av flomvann og kastet mer enn en halv million mennesker ut i mørket.

På Jamaica rapporterte statsminister Andrew Holness om omfattende skader og beskrev ødeleggelser i St. Elizabeth parish, et av de hardest rammede områdene. Redningsmannskaper har nådd frem til noen strandede familier, men kommunikasjonen er fortsatt avbrutt i flere områder.

På Cuba har president Miguel Díaz-Canel beordret evakuering av over 500 000 mennesker mens Melissa er på vei mot Santiago de Cuba, og han advarer innbyggerne om å forberede seg på "betydelige skader". "Vi vil allerede i ettermiddag og kveld kunne merke den største påvirkningen."

"Vi har nettopp sjekket med provinsene tiltakene i møte med passasjen av Melisa. Antallet evakuerte overstiger 735 tusen, og arbeidet fortsetter. Det vil bli en veldig vanskelig natt for hele Cuba, men vi vil komme oss, " la han til i et innlegg på X.

Meteorologer har kalt den Jamaicas "århundrets storm", og sammenlignet dens styrke med orkanene Gilbert og Wilma. I mellomtiden sier forskere at stormer som Melissa blir sterkere og mer ødeleggende etter hvert som havtemperaturen stiger. Hva synes du om dette?